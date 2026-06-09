Gasto fantasma: el ajuste oculto del celular que te consume los datos móviles aunque tengas Wi-Fi

Hay una función de One UI que viene activada y puede gastarte los datos.

Muchos usuarios de celulares Samsung notan que su plan de datos móviles se consume más rápido de lo esperado, incluso cuando pasan gran parte del día conectados al WiFi de su casa. Aunque parezca un error del sistema o un problema con alguna aplicación, la explicación suele estar en una función de One UI que viene activada de fábrica y que pasa desapercibida para la mayoría.

Se trata de un ajuste diseñado para mejorar la conectividad, pero que también puede provocar un consumo innecesario de datos móviles. Revisarlo y, si corresponde, desactivarlo puede ayudar a evitar que los gigas desaparezcan sin que el usuario lo note.

El ajuste de Samsung que puede consumir datos sin avisar

La función se llama "Cambiar a datos móviles" y está disponible dentro de la configuración de WiFi de One UI. Su objetivo es simple: cuando el teléfono detecta que la conexión WiFi es débil o inestable, cambia automáticamente a la red móvil para mantener una conexión a Internet sin interrupciones.

El problema es que este cambio ocurre de manera automática, sin mostrar un aviso. Por eso, si el usuario está viendo videos, descargando archivos o utilizando aplicaciones que consumen mucho ancho de banda, puede gastar una cantidad importante de datos móviles aun creyendo que sigue utilizando el WiFi de su hogar.

Esta situación puede darse incluso dentro de la casa. Alcanzan algunos metros de distancia respecto del router, varias paredes o una red saturada por muchos dispositivos conectados para que el sistema interprete que la señal inalámbrica no es suficiente y active los datos móviles.

Cómo desactivar la función

En los equipos Samsung con One UI, el recorrido es el siguiente:

Entrar en Ajustes .

. Ir a Conexiones .

. Seleccionar WiFi .

. Abrir el menú Intelligent WiFi desde los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha.

desde los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha. Buscar la opción Cambiar a datos móviles y desactivarla.

Con este cambio, el teléfono seguirá conectado al WiFi aunque la señal sea más lenta, en lugar de recurrir automáticamente a la red móvil. En la mayoría de los hogares esto no representa un inconveniente y puede traducirse en un ahorro considerable de datos.

Desactivarlo puede ayudar a evitar que los gigas desaparezcan sin que el usuario lo note.

Otro ajuste que también conviene revisar

Si el consumo de datos continúa siendo elevado, existe otra configuración que puede influir. En las Opciones para desarrollador de Android aparece la función "Datos móviles siempre activos", que mantiene encendida la conexión móvil incluso cuando el dispositivo está conectado al WiFi para acelerar el cambio entre redes.

En una red doméstica estable esta característica suele aportar pocos beneficios y puede incrementar el consumo de datos en segundo plano, por lo que también conviene verificar si permanece activada.