Se espera para cualquier momento la salida de Darío Genua del Gobierno 

Fue ampliamente difundido que en cualquier momento abandonará el gobierno Darío Leandro Genua, designado Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología el 6 de junio de 2024. En estos casi exactamente dos años no les abrió las puertas de su oficina a los científicos ni dio respuesta a sus pedidos de reunión, y se desmanteló brutalmente el ecosistema de ciencia y tecnología nacional. Casi no dejó organismo por asfixiar o desangrar negándole o retaceándole fondos, interrumpiendo proyectos avanzadísimos, algunos de nivel mundial (como el pequeño reactor modular CAREM, el el reactor RA-10 y el Centro Argentino de Protonterapia), forzando retiros y promoviendo la fuga de cerebros al cortar los ingresos a la carrera del investigador y la financiación de los Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICT). Estas medidas, sumadas a una continua desvalorización de las capacidades locales y al deterioro inimaginable de los sueldos de los trabajadores de ciencia (perdieron entre 22 y 40 puntos reales, lo que empujó a algunos a salir a manejar autos de plataforma o ejercer los oficios más diversos, como albañilería o pintura de casas), lo convirtieron en uno de los personajes más repudiados por la comunidad científica.

Licenciado en administración de empresas, su designación llegó después del alejamiento de Nicolás Posse y la renuncia a la misma secretaría de Alejandro Cosentino. Se había desempeñado como Jefe de Gabinete del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, 2015-2018) y antes, había sido director de Telecom y secretario de Economía y Hacienda en el municipio de Pilar (2019-2023).

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Combinando ajuste y desfinanciamiento, su gestión estuvo signada por la filosofía y el ejercicio de la motosierra que le está amputando a la Argentina algunos de sus activos más valiosos.

Los siguientes son algunos de los "logros" que impulsó.

Además de tener un presupuesto que era una porción del disponible en 2023, la ejecución de la Función Ciencia y Tecnología en lo que va de 2026 se encuentra 45% por debajo del mismo período de 2023.

2023. Se paralizaron proyectos estratégicos como el reactor modular CAREM-25, el reactor RA-10, el Centro Argentino de Protonterapia, el ARSAT SG1 y se detuvieron contratos con Invap.

Según denunció ATE, se le quitaron 900 funciones (entre ellas, la vital área de Metrología, encargada de realizar la verificación y certificación de los instrumentos de medición de todo el país y centro de referencia en toda la región, que empleaba a 150 personas, y dispuso “la total transferencia del control de instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados”). También puso en marcha la cesación de alrededor de 800 contratos, medida que fue detenida por la justicia.

Además de su sede histórica (que fue rematada), el INTA perdió alrededor de 1800 agentes, según denunciaron ex autoridades del Instituto. También se amenazó con vender decenas de miles de hectáreas de estaciones experimentales del organismo (bajo la excusa de que se encontraban "en desuso"). El organismo perdió entre el 40 y el 50 % de su presupuesto.

No se les renovó el contrato a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional; entre ellos, a 83 observadores distribuidos en las provincias y que remitían sus datos para la elaboración de pronósticos. Los trabajadores denunciaron que están al borde de la parálisis.

También se redujo el directorio de 11 miembros de la Agencia de Promoción de la Ciencia y la Tecnología (que habían renunciado en masa en abril de 2024) a solo tres (presidente y dos directores, nombrados a propuesta de la Secretaría) y se desarticuló la línea de financiamiento de alrededor de 1500 proyectos científicos (en los hechos, el combustible que impulsaba los motores de la ciencia local, los PICT) que ésta convocaba y evaluaba cada año. También introdujo cambios en los criterios de evaluación, como la factibilidad económica, tecnológica y el recupero del financiamiento otorgado, lo que virtualmente deja “fuera de carrera” los proyectos de ciencia básica, que por definición no buscan aplicación inmediata.

Se banalizaron y desacreditaron las ciencias sociales y humanas alegando que son “inútiles”, aunque su valor es reconocido en el mundo hoy más que nunca.

La inversión en ciencia y tecnología (que, de acuerdo con la ley de financiamiento de la ciencia debería estar este año en un 0,52% del PBI) cayó al 0,15%, la más baja desde que se registra, según el grupo EPC.

Todo esto y más hizo que, en cuanto se conoció la noticia, la Mesa Federal para la Ciencia y la Tecnología publicara un posteo en X con el título de “Epitafio para un cientificida” en el que consigna que “se fue un fiel ejecutor del cientificidio que jamás se cuestionó sobre (…) su adaptación plena a rutinas burocráticas para vaciar de contenido el sistema científico”. Como a todos, le cabe el juicio de la historia.