¿Primero el celular o el enchufe? El error que comete casi todo el mundo al cargar la batería

Existe un orden recomendado tanto para conectar como para desconectar el teléfono.

La forma en que se conecta el cargador al celular puede influir directamente en la vida útil de la batería y en el rendimiento general del dispositivo. Aunque la mayoría de los usuarios realiza este proceso de manera automática todos los días, un hábito incorrecto podría acelerar el desgaste de componentes internos y provocar fallas técnicas con el paso del tiempo.

Según una guía publicada por Huawei, existe un orden recomendado tanto para conectar como para desconectar el teléfono de la corriente eléctrica. Seguir esta simple práctica ayuda a reducir los efectos de las sobretensiones, un fenómeno que puede afectar la salud de la batería y otros circuitos sensibles del equipo.

Cómo conectar el cargador correctamente

La compañía explicó que uno de los errores más comunes consiste en conectar primero el cable al celular y luego enchufar el cargador a la toma de corriente. Esta secuencia puede generar un impulso eléctrico inicial que impacta directamente sobre el dispositivo.

De acuerdo con la empresa, el procedimiento más seguro es conectar primero el cargador a la pared y después enchufar el teléfono. Aunque este método no elimina por completo el riesgo de sobretensión, sí reduce la posibilidad de que el exceso de corriente llegue de manera directa a los componentes internos.

Huawei también señaló que un indicio frecuente de este problema es el zumbido que algunos teléfonos emiten al comenzar la carga. Las consecuencias pueden ir desde una degradación prematura de la batería hasta problemas más serios, como pérdida de datos, parpadeos en la pantalla, bloqueos del sistema o reinicios inesperados.

Un hábito incorrecto podría acelerar el desgaste del dispositivo.

El orden correcto para desconectar el cargador

La recomendación no solo aplica al momento de iniciar la carga. El proceso de desconexión también puede influir en el estado del dispositivo.

Según la firma china, retirar primero el cable conectado al celular puede generar una corriente instantánea inversa que afecta tanto a la batería como a otros componentes electrónicos. Para minimizar este riesgo, los especialistas aconsejan desenchufar primero el cargador de la corriente y luego retirar el cable del teléfono.

Un hábito simple que puede prolongar la vida útil del celular

Los fabricantes también recomiendan evitar que el celular permanezca conectado durante largos períodos una vez que alcanzó el 100% de carga. Mantener el equipo enchufado de forma innecesaria somete a la batería a una tensión constante que puede acelerar su desgaste.

Adoptar estas prácticas no requiere ningún esfuerzo adicional y puede ayudar a conservar el rendimiento del smartphone durante más tiempo. Además de prolongar la vida útil de la batería, estos cuidados contribuyen a evitar fallas técnicas y posibles gastos en reparaciones, algo especialmente importante en dispositivos que forman parte de la rutina diaria de millones de personas.