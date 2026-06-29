Alerta en el mercado móvil: cómo es la nueva red de telefonía de Starlink que busca dejar sin señal a la competencia

Starlink ya demostró que puede ofrecer internet satelital en lugares donde ninguna fibra llega. El siguiente paso es más ambicioso: convertirse en operadora de telefonía móvil. Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, confirmó ante inversores que el grupo analiza el lanzamiento de un servicio minorista de telefonía móvil bajo la marca Starlink, e incluso abrió la puerta a la construcción de una red terrestre propia en Estados Unidos para reforzar la señal desde el espacio.

La compra de espectro que lo cambia todo

Para operar de forma independiente, SpaceX necesitaba espectro propio. La firma adquirió las licencias de espectro radioeléctrico de EchoStar por una cifra cercana a los 17.000 millones de dólares, obteniendo 65 MHz de uso exclusivo en territorio estadounidense, distribuidos en tres bandas: AWS-3, AWS-4 y H-Block. Con eso, SpaceX estima una capacidad de red cien veces superior a sus sistemas anteriores, con potencial para ofrecer conectividad 5G emitida desde satélites en órbita baja.

Cómo funciona y qué celulares son compatibles

Cada satélite actúa como una torre de telefonía celular en el espacio, usando protocolos estándar 4G LTE y 5G. El teléfono detecta la señal satelital igual que identifica una red terrestre en itinerancia. No hace falta ningún accesorio adicional: el dispositivo debe contar con un módem compatible con LTE o 5G bajo el estándar 3GPP versión 10 o superior, y sistemas operativos mínimos de Android 12 o iOS 16. Modelos de Apple, Samsung y Motorola ya cumplen esos requisitos.

Qué pasa en Argentina

El Enacom aprobó mediante la Resolución 372/2026 que Starlink opere en nuevas bandas de frecuencia, lo que permitirá triplicar la capacidad de red y aumentar la densidad de usuarios en el país. Con cerca de 800.000 usuarios de banda ancha en Argentina, Starlink ya figura entre los principales proveedores del territorio nacional. El precio proyectado para el servicio de telefonía directa ronda los 10 dólares mensuales, aunque el lanzamiento masivo todavía no tiene fecha confirmada para usuarios argentinos.