Chau al mito del micrófono encendido: la razón científica y tecnológica por la que tu celular parece adivinar tu mente

Fuente: Revista de Mercadotecnia y Publicidad.

La sensación de que el celular escucha nuestras conversaciones es tan fuerte que cuesta descartarla. Pero desde el punto de vista técnico, mantener un micrófono grabando en segundo plano de forma constante en cientos de millones de dispositivos dejaría rastros claros de consumo de batería y de datos que nadie ha podido demostrar de forma sistemática.

Lo que confirmó la FTC y por qué importa

En 2024, la Comisión Federal de Comercio estadounidense multó a Cox Media Group y otras dos compañías por comercializar un sistema que aseguraba poder captar conversaciones desde móviles, altavoces y televisores para segmentar anuncios. Tras la investigación, las propias empresas reconocieron que sus afirmaciones eran falsas. El negocio de "escuchar" conversaciones para vender publicidad no existe como producto real. Lo que sí existe es algo más sofisticado y más difícil de ver.

El rastreo silencioso que sí funciona

La explicación más sostenida apunta a la publicidad conductual. Cada búsqueda, cada ubicación que activás, cada like, cada segundo que pasas viendo un video concreto, alimenta un perfil que las plataformas usan para predecir lo que te interesa antes incluso de que lo digas en voz alta.

El ejemplo del viaje a Japón: si tu pareja o amigo lo buscó en su celular mientras estaban juntos, o si Google Maps registró que pasaron por una agencia de viajes, ese dato solo ya es suficiente para que el algoritmo conecte los puntos. El rastreo sin micrófono ya es lo bastante preciso como para no necesitar escucharte.

Cómo verificar si alguna app usa el micrófono sin tu permiso

Si igual querés chequearlo, en Android existe un registro en Ajustes → Seguridad y privacidad → Permisos usados en las últimas 24 horas, con hora exacta y aplicación responsable de cada acceso al micrófono. En iPhones con iOS, se puede revisar en Privacidad → Micrófono para ver qué apps tienen habilitado el permiso. Si una app que no necesita el micrófono aparece ahí de forma habitual, es momento de revocarle el permiso.