Chau a quedarse incomunicado: cómo activar la opción nativa de tu móvil para llamar aunque no tengas cobertura

Fuente: Xataxa Móvil.

Quedarse sin cobertura adentro de la casa es un problema clásico, especialmente en edificios con paredes gruesas o en zonas con poca densidad de antenas. La solución más común es recurrir a WhatsApp, pero las llamadas IP no siempre tienen buena calidad: se entrecortan, surgen distintos retrasos y dependen de que la otra persona también tenga datos. Las llamadas VoWiFi resuelven ese problema de una forma más elegante.

Qué es VoWiFi y cómo se diferencia de llamar por WhatsApp

Al contrario de lo que ocurre al llamar por WhatsApp, las llamadas VoWiFi utilizan el WiFi para conectar con las redes móviles. Eso significa que el receptor puede atenderlas con cobertura móvil normal, sin necesidad de usar la misma tecnología. Además, se sigue usando el número de teléfono de siempre y no hay sobrecostos: es completamente gratuito.

La diferencia con WhatsApp es clara: no necesitás que la otra persona tenga datos ni una app instalada. Es una llamada de voz convencional, solo que viaja por el WiFi en lugar de por la antena celular.

Requisitos: qué necesitás para que funcione

El operador debe soportar VoWiFi, al igual que el smartphone. En Argentina, la compatibilidad depende de cada empresa de telecomunicaciones y de cada modelo de celular. Antes de intentar activarla, conviene verificar en la web del operador si el servicio está disponible y si el dispositivo está en la lista de compatibles.

Cómo activarlo en Android

Abrí la aplicación Teléfono de Google (disponible en Play Store si no viene instalada). Tocá el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Entrá en Ajustes → Llamadas. Activá Llamadas por WiFi.

La ruta puede variar según la capa de personalización del fabricante, pero la barra de búsqueda de los ajustes del teléfono siempre puede ayudar a encontrar la opción.

Cómo activarlo en iPhone

Abrí Ajustes. Entrá en Teléfono. Tocá Llamadas por WiFi. Activá la opción Llamadas WiFi (este iPhone).

Una vez activo, el sistema funciona de forma automática: cuando el celular detecta que no hay señal suficiente, redirige las llamadas por el WiFi sin que tengas que hacer nada más.