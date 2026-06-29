Quién Zion Suzuki, el arquero de Japón y en qué ciudad nació

El arco de la selección de fútbol de Japón tiene un dueño con una historia de vida tan global como el fútbol moderno. Se trata de Zion Suzuki, un arquero de impactante físico (1.90 metros) y reflejos felinos, que se consolidó como una de las máximas promesas asiáticas bajo los tres palos y pieza clave del combinado nipón.

A pesar de representar con orgullo a los Samuráis Azules, Zion Suzuki nació en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 21 de agosto de 2002. Su origen es de una rica diversidad cultural: es hijo de padre ghanés-estadounidense y madre japonesa. Debido a este trasfondo, Suzuki tenía la posibilidad legal de elegir representar a tres selecciones distintas: Estados Unidos, Ghana o Japón. Sin embargo, su arraigo con la cultura asiática fue inmediato. Si bien nació en territorio norteamericano, se mudó a Japón siendo un bebé y se crió en la localidad de Urawa, en la prefectura de Saitama, por lo que no guarda recuerdos de su etapa en América.

Su camino en el fútbol comenzó desde muy chico en las divisiones inferiores del Urawa Red Diamonds. Su proyección fue tan evidente que en 2019, con apenas 16 años y cinco meses, firmó su primer contrato profesional, convirtiéndose en el futbolista más joven en la historia del club en lograrlo.

Tras debutar en la primera división japonesa en 2021 y mostrar excelentes rendimientos, el fútbol europeo no tardó en posar sus ojos en él:

Sint-Truiden (Bélgica): Emigró a mediados de 2023 en busca de continuidad, adueñándose rápidamente de la titularidad.

Parma (Italia): Su gran temporada en Bélgica captó la atención de la Serie A. El club italiano desembolsó una cifra millonaria para ficharlo, transformándolo en el primer arquero japonés en la historia de la liga italiana, donde se asentó como titular absoluto.

Presente internacional

Tras realizar todo el proceso en las selecciones juveniles de Japón —incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio—, Suzuki debutó en la selección mayor en julio de 2022. Desde entonces, bajo la dirección técnica de Hajime Moriyasu, asumió la responsabilidad de custodiar el arco nipón en las Eliminatorias y los torneos continentales, consolidándose como el presente y el futuro del arco asiático.