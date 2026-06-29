Rosario: detuvieron a un hombre por arrojar excremento a una sede de La Libertad Avanza ubicada en el centro

Un hombre de 39 años fue detenido el pasado viernes por la noche en la ciudad de Rosario tras arrojar la materia fecal de sus perros contra la sede de La Libertad Avanza. El episodio ocurrió en el local partidario ubicado sobre la avenida Pellegrini al 1700, en el sector céntrico de la ciudad.

El sospechoso fue retenido inicialmente por militantes que se encontraban dentro del inmueble al momento del ataque. Según los testigos, el involucrado fue visto mientras untaba las heces de sus animales en la fachada y la vidriera del local.

Luego del aviso a las autoridades, efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II arribaron al lugar para completar el procedimiento. El sujeto fue trasladado posteriormente a la comisaría 2ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del local: las imágenes muestran el momento exacto en que el hombre, mientras paseaba con su mascota, tomó una bolsa con las heces de las mascotas y las arrojó contra uno de los vidrios del inmueble partidario.

Referentes del espacio político difundieron el video a través de redes sociales, donde señalaron que el implicado se desempeñaría como empleado del Concejo Municipal de Rosario. Desde el Partido Libertario de Santa Fe emitieron un comunicado en el que repudiaron el acto de vandalismo contra su sede

La situación del detenido se ve agravada por informes que sugieren que este no sería un hecho aislado. Fuentes vinculadas a la causa señalaron la existencia de registros fílmicos de ocasiones anteriores con acciones similares contra la misma sede.

La investigación judicial buscará determinar la autoría de esos hechos previos y establecer las circunstancias exactas en que se produjeron los ataques. Por el momento, el hombre permanece a disposición de la Justicia mientras la causa continúa su curso legal.

El día que le tiraron excremento a la casa de Espert

El episodio recuerda al ataque que denunció José Luis Espert, por entonces diputado nacional y principal candidato libertario para las legislativas. El 18 de junio de 2025, Espert difundió videos en el que un grupo de personas encapuchadas arrojaron kilos de materia fecal en la puerta de su casa en San Isidro.

Según detalló el legislador en sus redes sociales, personas encapuchadas llegaron a su casa, colgaron un pasacalles que rezaba la frase "Acá está la mierda de Espert" y llenaron su casa de excremento. "Esto pasó recién en mi casa, una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. NO NOS VAN A DETENER CON NADA", escribió en sus redes sociales.

De acuerdo a las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el grupo de personas descendió de una camioneta blanca y depositó varios bultos frente a la vivienda. En las bolsas se hallaba el excremento, que luego fue desparramado sobre la vereda y el ingreso al domicilio. El episodio duró pocos minutos y los agresores se retiraron inmediatamente del lugar tras la acción. El caso generó un fuerte rechazo del Gobierno y hubo varios detenidos.

Por su parte, Espert ganó unos "días de gracia" en la causa conocida como “Narcoescándalo”, donde está acusado de lavado de activos. El ex diputado había sido citado para este 30 de junio a prestar declaración indagatoria, acusado de lavar al menos 200 mil dólares que le giró el acusado de narco Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos, quien se declaró culpable de los delitos de fraude y lavado. Sin embargo, la indagatoria finalmente será el próximo 7 de julio.