Chwalinska queda eliminada de Wimbledon tras lesionarse en punto de partido; Serena acapara focos

Wimbledon

​La subcampeona de Roland Garros, Maja Chwalinska, quedó eliminada de Wimbledon en la primera ronda tras perder el lunes por 2-6, 7-5 y ‌6-2 ante la tailandesa Mananchaya ‌Sawangkaew, procedente de la fase de clasificación, después de que la tenista polaca se cayó y se lesionó en el punto de partido.

Chwalinska recibió una invitación para Wimbledon tras su brillante actuación en Roland Garros, lo que también le garantizó a la jugadora de 24 años ser la cabeza de serie número 20 en el All England Club.

Parecía que iba a ganar sin ​problemas tras llevarse el primer ⁠set y estaba a un punto de una victoria rutinaria, con ‌una ventaja de 5-2 y 40-30 en el segundo set, cuando ⁠resbaló y cayó cerca de la línea de ⁠fondo, lesionándose el tobillo derecho.

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"Me caí y noté el tobillo. Quería seguir, pero (...) no me sentía cómoda moviéndome, así que quería vendármelo, pero de todos modos ⁠iba a perder el punto, da igual si me caí o ​no", explicó Chwalinska a la prensa. "Sin duda, eso no ‌me ayudó más adelante, pero es lo ‌que hay".

Chwalinska siguió luchando en el segundo set, pero le costaba moverse ⁠con libertad y su rival igualó el marcador a un set cada una, antes de que sus opciones se desvanecieran de nuevo tras desperdiciar una ventaja de 2-0 en la manga decisiva.

Sawangkaew, número 164 del mundo, mantuvo ​la calma y ‌se llevó la victoria, su primera en el cuadro principal de un Grand Slam.

"Sin duda estoy decepcionada. Estuve a un punto de ganar el partido. Es un Grand Slam, así que, por supuesto, cada partido es muy, muy importante", añadió Chwalinska. "Lo superaré. Es tenis, ⁠es deporte, así que perderé muchos más partidos como este y, con suerte, ganaré algunos como ese".

En otros resultados destacados de la jornada, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se impuso por 6-2 y 6-3 a la serbia Teodora Kostovic; la japonesa Naomi Osaka ganó por 6-1 y 7-5 a la francesa Elsa Jacquemot; y la estadounidense Jessica Pegula venció por 7-5 y 6-3 a la ‌checa Darja Vidmanova.

Todas las miradas están puestas ahora en el esperado regreso de la ex número uno mundial Serena Williams, que pisará el martes el All England Club por primera vez en cuatro años para medirse a la australiana Maya Joint, de 20 años, en la primera ronda.

Williams, de 44 años y ganadora ‌de 23 torneos de Grand Slam —siete de ellos sobre la hierba londinense—, se ha autoimpuesto un listón relativamente bajo en la que será su primera aparición de un ‌partido de individuales de ⁠uno de los "grandes" desde el Abierto de Estados Unidos de 2022.

"En general, mis expectativas son definitivamente diferentes por vez primera ​en mi carrera", comentó a los medios el domingo. "Siento que mis sensaciones son —y no es que no haya disfrutado nunca antes, si no no estaría aquí hoy— que voy a pasármelo realmente bien ahí fuera".

(Editado en español por Carlos Serrano)