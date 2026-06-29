España se une en apoyo de Williams tras su publicación en redes sociales sobre su lesión

Marcos Llorente, de la selección española, durante la rueda de prensa

El español Nico Williams admitió en las redes sociales que su nueva lesión, que ‌pone en peligro su ‌participación en el Mundial, fue uno de los peores días de su vida, pero su compañero Marcos Llorente dijo el lunes que el extremo ya ha recuperado la sonrisa gracias al apoyo de la plantilla.

Williams, cuya temporada se ha visto marcada por numerosas ​lesiones, aún no ⁠ha sido titular en ningún partido del Mundial, ‌ya que el DT, Luis de la ⁠Fuente, ha ido reincorporando poco ⁠a poco al jugador de 23 años a la acción.

Tras salir como suplente en el último partido ante ⁠Uruguay, los problemas en la ingle han vuelto.

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España ​venció el viernes 1-0 a Uruguay, ‌lo que le permitió liderar ‌su grupo y clasificarse para los dieciseisavos de ⁠final, donde se enfrentará a Austria. Sin embargo, la victoria se vio empañada por las lesiones de los extremos Williams y Yeremy Pino.

"Hoy es uno ​de los ‌peores días de mi vida", publicó Williams en Instagram. "Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado".

A Llorente le preguntaron por el estado de ánimo de su compañero en la ⁠concentración de la selección española en Chattanooga.

"Son las redes. Lees unas palabras y quizá no sabes cómo está esa persona", aseguró LLorente.

"Es parte de nuestro trabajo y Nico lo está llevando mejor. Está con esa sonrisa, pero también con dolor de no poder ayudar al equipo. ‌Como Yeremy. Somos 26 y nos iremos 26. Si llegamos lejos podrá ayudar en algún momento".

Si España vence a Austria el jueves, se enfrentará a Portugal o a Croacia en octavos de final, y existe una ‌gran posibilidad de que se enfrente a la favorita, Francia, en semifinales.

"No lo miro (el camino por delante) porque hay que ‌ir paso ⁠a paso", dijo Llorente.

"Sería un error no hacerlo e imaginas cosas. Estoy centrado en ​Austria. Luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa. Cuando pase Austria, ya imaginaremos", afirmó.

Con información de Reuters