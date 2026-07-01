Ignacio Ortelli no tuvo piedad y destrozó al nuevo vocero de Milei en vivo: “No existe”

Ignacio Ortelli no dudó en apuntar contra el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier tras su debut en la conferencia de prensa.

Adrián Ravier protagonizó su primera conferencia de prensa como vocero presidencial ante los periodistas acreditados en la Casa Rosada. En ese contexto, el periodista Ignacio Ortelli cuestionó las decisiones del oficialismo en relación con las restricciones impuestas a los periodistas.

Durante su testimonio, Adrián Ravier afirmó que “en los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno” y que “nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”.

Teniendo en cuenta esto, Ignacio Ortelli manifestó durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia: “No existe en ninguna Casa de Gobierno del mundo, salvo la de los Dictadores, salvo la de los países bananeros, en los que los periodistas estén confinados solamente a permanecer dentro de esa sala y tengan que pedir autorización para ir al baño”.

Adrián Ravier brindó su primera conferencia de prensa

Durante la ronda de preguntas, el funcionario cuestionó las afirmaciones sobre una presunta falta de libertad de expresión y comparó el funcionamiento de la Casa Rosada con otras sedes gubernamentales, como la Casa Blanca, donde, según señaló, los periodistas tampoco circulan libremente por el edificio.

Por otro lado, anunció una inversión de US$ 4.521 millones en Vaca Muerta y destacó los niveles récord de producción y exportaciones energéticas. Asimismo afirmó que la estabilidad macroeconómica permitirá atraer inversiones y favorecer el crecimiento económico durante los próximos años.

Además, resaltó la media sanción del denominado “Súper RIGI”, al considerar que permitirá atraer inversiones de gran escala en sectores estratégicos y sostuvo que la iniciativa busca reducir el riesgo para los inversores y convertir a la Argentina en un destino más competitivo para el capital nacional y extranjero: “El capital busca rentabilidad y bajo riesgo. La Argentina tiene proyectos muy rentables, pero históricamente tuvo un serio problema de riesgo”.

