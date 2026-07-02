Mica Viciconte publicó un comunicado en redes sociales tras el incómodo momento que protagonizó con Daniela Celis al aire.

Durante el stream de Telefe La Jugada, Micaela Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un tenso cruce al aire luego de que la modelo realizara una serie de comentarios sobre la forma de vestir de la ex participante de Gran Hermano, quien para la ocasión lucía una remera translúcida.

En ese sentido, Mica expresó: “Hay un tema de respeto con los compañeros, con todos los que estamos en la mesa, con gente con familia, marido, mujer. Hay que tener un poquito de cuidado a la hora de vestirnos, no hace falta mostrar al areolas”.

El fragmento se viralizó rápidamente en las redes sociales y abrió el debate en torno al cuestionamiento de la vestimenta de las mujeres, además de generar numerosas críticas hacia Micaela Viciconte. Tras la repercusión, la modelo decidió compartir un comunicado a través de sus redes sociales para aclarar el malentendido que, según explicó, se vivió durante la transmisión.

El comunicado de Micaela Viciconte

Luego de este incidente al aire, Micaela Viciconte expresó a través de una historia de Instagram: “Me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije”.

Luego continuó: “En ningún momento hablé del cuerpo de una mujer ni cuestioné la libertad de vestirse como cada uno quiera. Hablé del contexto. Lo dije en un Streaming, refiriéndome a una persona que trabaja en televisión. Mi punto fue que no es lo mismo un ámbito privado, una salida o un boliche que un programa de televisión que entra a la casa de miles de familias y se emite en un horario de protección al menor”.

Asimismo sumó: “Por algo existen ciertos códigos en ese tipo de espacios. Mi opinión fue sobre el lugar y la ocasión, no sobre una persona. Se puede estar de acuerdo o no, pero antes de opinar estaría bueno escuchar completo lo que dije y no quedarse con un recorte o un título”.

