Cómo delinearse los labios para que se vean más gruesos: el secreto de una maquilladora y el paso a paso.

Delinearse los labios para que parezcan más voluminosos simplemente a través del maquillaje es posible si conocés la técnica correcta. Para hacerlo bien, es necesario conocer los trucos de los maquilladores expertos. Poli Varni, creadora de contenido y maquilladora que comparte sus tips en las redes sociales, explicó cómo se debe hacer para obtener un buen resultado.

Muchas personas piensan que para tener labios voluminosos sí o sí hay que recurrir a cirugías o tratamientos estéticos con ácido hialurónico. Sin embargo, el maquillaje es una herramienta muy poderosa para modificar los rasgos según nuestra preferencia sin tener que recurrir a tratamientos invasivos.

Cómo delinearse los labios correctamente para que se vean más voluminosos

"Si vos te delineás la boca así y así, dejame decirte que lo estás haciendo muy mal", explica Poli. Para hacer este truco, vas a necesitar un delineador de labios del color que te guste y un sacapuntas. "Lo primero que aconseja hacer es asegurarte de que tu lápiz de labios tenga punta", sigue.

Luego, explica que se tiene que apoyar el lápiz en el medio, justo en el arco de cupido, y delinear esa parte del labio apenas sobrepasándose de tu labio, para dar la ilusión visual de más volumen, por todo el centro del labio.

Se debe repetir lo mismo en el centro del labio de abajo. "Listo. Ahora, de abajo hacia arriba, vas a respetar tu línea natural. O sea, no te sobrepasás: seguís la línea", explica. Repetí el mismo procedimiento con el labio inferior. "Y así, te quedaron unos labios perfectos", concluye Poli.

Qué delineador de labios elegir

Para que esta técnica funcione y el resultado se vea prolijo, también es importante elegir el delineador adecuado. No todos los lápices de labios tienen la misma textura ni duración, y una mala elección puede hacer que el maquillaje se corra o pierda definición con el paso de las horas.

Uno de los aspectos más importantes es el tono. Lo ideal es optar por un color similar al de tus labios naturales o apenas más oscuro, ya que ayuda a crear un efecto de volumen más natural. Los tonos demasiado oscuros pueden marcar demasiado el contorno y hacer que el delineado se note en exceso.

También conviene prestar atención a la textura. Los delineadores demasiado cremosos suelen deslizarse con facilidad, pero pueden perder precisión rápidamente. En cambio, aquellos con una fórmula de dureza intermedia permiten dibujar el contorno con mayor exactitud y suelen ofrecer una mejor duración. Lo ideal es elegir uno que sea intransferible, para que te dure muchas horas, sin importar si comés o bebés. Por último, podés rellenar el interior con otro labial o con algún gloss.