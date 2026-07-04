Nico Occhiato explotó al anunciar que LUZU deja la cobertura del Mundial: “Cosas personales"

Nico Occhiato habló por qué se van de Miami.

Nico Occhiato le puso punto final a la cobertura presencial de Luzu TV en el Mundial 2026. Todavía sacudidos por escándalo de la fake news sobre el padre de Lionel Messi -que derivó en la salida de Florencia Peña-, el fundador del canal cerró la transmisión desde Estados Unidos con un mensaje cargado de emoción, agradecimientos y algunas indirectas para sus detractores.

Conviene aclarar un punto: el equipo de Nadie Dice Nada no abandona la cobertura del Mundial, sino que termina su despliegue presencial en suelo estadounidense y vuelve a Buenos Aires, desde donde el canal seguirá transmitiendo el torneo. Según explicaron desde el entorno del programa, ese regreso ya estaba pautado de antemano.

Luzu deja de cubrir el Mundial 2026.

Un cierre entre la emoción y la defensa

En su despedida, Occhiato eligió reforzar el vínculo con su público. "No paramos de crecer, nos va cada vez mejor y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos, y eso no va a dejar de existir", arrancó, en respuesta implícita a las versiones de crisis.

Enseguida agradeció a la comunidad del canal, a la que definió como su motor. "Es la nafta de seguir levantándonos todas las mañanas, a veces con menos ánimos que otras, por un montón de cosas que suceden, pero siempre con las ganas de hacer un buen programa para ustedes", expresó.

El guiño al escándalo

Fue en ese tramo donde deslizó la frase que muchos leyeron como una alusión al conflicto. "Realmente nos pasan un montón de cosas personales y cosas que nos afectan, pero cuando los leemos, los escuchamos o nos cruzamos, no se imaginan lo queridos que nos hacen sentir", confesó.

Y cerró con la indirecta más filosa, dedicada a quienes —según él— esperaban su caída. "Mientras nosotros estemos unidos y ustedes nos sigan bancando, nada de afuera puede meterse", lanzó, antes de despedirse: "Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el lunes desde Buenos Aires".

El telón de fondo

Las palabras de Occhiato llegaron en un momento caliente: Florencia Peña, asesorada por Fernando Burlando, avanza con un millonario reclamo judicial contra Luzu por su desvinculación, con cifras que —según distintas versiones— irían de los 200 a los 750 millones de pesos. El propio conductor ya había salido a desmentir que se hubieran bajado marcas del canal. Por ahora, la interna está lejos de cerrarse.