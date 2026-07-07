Marruecos pone a prueba por primera vez las aspiraciones de Francia en el Mundial

Entrenamiento de Francia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La trayectoria de Francia en el Mundial ya ha puesto a prueba su potencia ofensiva, su paciencia y sus nervios, pero ‌el partido de cuartos de ‌final del jueves ante Marruecos supondrá para el equipo de Didier Deschamps algo diferente: su primera prueba de fuego completa del torneo.

El encuentro es una revancha de la semifinal del Mundial de 2022, cuando Francia puso fin a la histórica trayectoria de Marruecos en Qatar, pero esta vez los norteafricanos no llegan como equipo sorpresa, sino como un plantel seguro de ​sí mismo y con ⁠talento que no ha ocultado su ambición de ganar el torneo.

Francia ‌se clasificó para los cuartos de final tras imponerse 1-0 ⁠a Paraguay, un partido que exigió más ⁠carácter y paciencia que fluidez. La "albirroja" se replegó, ralentizó el ritmo y obligó a Francia a encontrar una brecha en una estructura defensiva muy compacta.

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El equipo ⁠de Deschamps hizo lo suficiente, con Kylian Mbappé marcando su ​séptimo gol en este Mundial, pero la actuación también ‌puso de manifiesto que la fase ‌eliminatoria está empezando a plantear retos más difíciles a un equipo cuyo ⁠talento ofensivo lo ha guiado durante gran parte del torneo.

Ante Marruecos, el reto será diferente. El equipo de Mohamed Ouahbi ha demostrado que sabe aguantar, controlar fases de posesión y castigar a sus rivales con velocidad ​y precisión.

Su ‌victoria 3-0 sobre Canadá en octavos de final confirmó la impresión de un equipo que va creciendo a medida que avanza el torneo, tras superar la fase de grupos invicto.

Marruecos ya había demostrado su nivel en un grupo exigente, sumando siete puntos en ⁠los partidos frente a Brasil, Escocia y Haití, y sus actuaciones han respaldado su firme convicción de que no están en el Mundial simplemente para repetir la emoción de 2022.

Francia, por el contrario, aún no se ha enfrentado a un equipo que combine la calidad técnica, la intensidad atlética y la confianza de Marruecos. Suecia fue barrida en los dieciseisavos de final, mientras que Paraguay opuso ‌resistencia sin suponer la misma amenaza futbolística que probablemente planteará Marruecos.

El partido de cuartos de final debería ofrecer la indicación más clara de si el cuarteto ofensivo de Francia puede seguir imponiendo su juego en el torneo frente a rivales capaces de hacerles daño en las transiciones y poner a prueba ‌su equilibrio defensivo.

Francia probablemente no podrá contar con el centrocampista Aurélien Tchouaméni, que ha estado aquejado por una lesión muscular, mientras que se espera que Marruecos no pueda ‌contar con su ⁠delantero clave, Ismael Saibari.

Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcolá han convertido a Francia en una de las líneas ​de ataque más peligrosas del Mundial, pero la organización y la confianza de Marruecos deberían ofrecer una visión más completa del equipo que hay detrás de las grandes figuras.

Con información de Reuters