El mercado prevé una inflación del 2% en junio y proyecta un dólar oficial a casi $ 1.700 para fin de 2026

Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectan que la inflación de junio se ubicó en el 2%, una cifra que será confirmada oficialmente por el INDEC el próximo 14 de julio. El informe, que reúne las estimaciones de más de treinta consultoras y entidades financieras, también prevé que el índice de precios continúe desacelerándose durante el segundo semestre.

De acuerdo con las proyecciones relevadas por la autoridad monetaria, la inflación cerraría 2026 en torno al 30%, consolidando una trayectoria descendente respecto de los registros de los últimos años. Es importante recordar que la medición corresponde a los parámetros que utiliza el Indec, metodología considerada desactualizada hasta por el FMI.

Qué pasará con el dólar hasta diciembre de 2026

En materia cambiaria, los especialistas estiman que el dólar oficial minorista promediará los $ 1.482 durante julio. Para los meses siguientes esperan una suba gradual, con una cotización de $1.513 en agosto, $1.548 en septiembre, $1.589 en octubre y $1.621 en noviembre. Hacia el cierre de 2026, el consenso de mercado ubica al tipo de cambio en torno a los $1.673 por dólar.

Respecto de la evolución mensual de los precios, el REM anticipa una inflación del 2% tanto para junio como para julio. Luego proyecta una variación del 1,8% en agosto y septiembre, mientras que para octubre y noviembre estima registros de 1,7%. En diciembre, el IPC volvería a ubicarse en torno al 1,8%.

El informe también incorpora previsiones para las principales variables macroeconómicas: