Del mar a las rutas: presentan en Barcelona de una de las grandes promesas ciclistas del Tour de Francia

A horas de que comience una de las citas deportivas más exigentes y seguidas del planeta, los flashes del ciclismo internacional apuntaron al puerto de Barcelona gracias al gran despliegue logístico sin precedentes para la presentación de una escuadra; el equipo suizo Tudor Pro Cycling oficializó su plantel para el Tour de Francia a bordo de un monumental buque insignia amarrado en la costa catalana.

Cómo fue la icónica presentación del equipo Tudor Pro Cycling

Celebrado a bordo del buque insignia europeo de MSC Cruceros, atracado en la moderna terminal de cruceros de la compañía en Barcelona, ​​el evento reunió a ciclistas, directivos mundiales y patrocinadores para la gran salida del pasado 4 de julio. Con el imponente imán visual del megabuque europeo y el paseo marítimo barcelonés de fondo, la presentación ofreció acceso directo a los ciclistas que buscarán la gloria en las próximas tres semanas de ruta extenuante.

Fundado en 2022 por iniciativa del doble campeón olímpico Fabian Cancellara, el equipo de origen suizo ha pateado el tablero del ciclismo de carretera con una estructura que hoy nuclea a casi medio centenar de atletas de 17 nacionalidades, consolidando un proyecto global en tiempo récord. “Estar aquí antes de nuestro segundo Tour de Francia refleja lo mucho que hemos avanzado en tan poco tiempo”, reconoció el propio Cancellara durante la jornada, visiblemente entusiasmado por lo que será el segundo Tour de Francia en la historia de la joven franquicia.

Las máximas autoridades destacaron que la sinergia de este tipo de eventos se basa en una búsqueda común de precisión, resistencia y rendimiento al límite, cualidades indispensables tanto para domar los Alpes como para coordinar infraestructuras complejas a escala global.

Con la largada de la competencia, la imagen de los ciclistas proyectados contra la inmensidad del coloso flotante en el Mediterráneo ya quedó registrada como una de las postales más imponentes y disruptivas en la historia reciente de las previas del Tour. Todo se debe a que MSC Cruceros se convirtió en el socio principal oficial de Tudor Pro Cycling en 2025, fortaleciendo su vínculo con un equipo en rápido ascenso que compite al más alto nivel del ciclismo de ruta internacional.

Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de MSC Cruceros, declaró: "Nos enorgullece dar la bienvenida a Tudor Pro Cycling a bordo del MSC World Europa en un momento tan importante de su temporada. Nuestra alianza se basa en valores compartidos de trabajo en equipo, precisión y pasión, y este evento refleja nuestro compromiso de apoyar al equipo y crear experiencias memorables en entornos excepcionales".