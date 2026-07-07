En plenas tensiones con Trump, la OTAN despliega millonarios acuerdos para comprar armas

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este martes una serie de acuerdos valuados en miles de millones de dólares para renovar el armamento militar de la alianza. El secretario general de la organización, Mark Rutte, lo describió como "un dinero bien invertido" que oscilaría alrededor de los 170 mil millones de dólares. El anuncio llegó durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, en el que además de los presidentes de la alianza participaron funcionarios del bloque.

En el marco de las tensiones latentes entre la OTAN y el presidente estadounidense Donald Trump, con las amenazas constantes de Washington de reducir su presencia en Europa, la alianza transatlántica se propuso renovar su arsenal militar propio. Aunque la OTAN por sí sola no posee armas -ya que son propiedad de los países miembros-, sí cuenta con 14 aviones de vigilancia por radar de alerta temprana AWACS, que tienen unos 50 años de antigüedad, además de algunos drones de vigilancia más modernos. Hoy mismo se anunció un acuerdo para reemplazar los aviones obsoletos, que serán fabricados por el fabricante sueco Saab, que suministrará hasta 10 nuevos aviones de vigilancia GlobalEye a un consorcio de 10 naciones, según lo indicó el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Horas antes de la cumbre de hoy, Rutte habló ante ministros de gobierno y distintos funcionarios de las áreas de defensa de los países miembros, en el que calificó como "dinero bien invertido" al propuesto para la compra de los aviones. Distintos analistas internacionales coincidieron en que sus declaraciones tuvieron como objetivo "complacer" al presidente Trump.

Según advirtió, éste y otros proyectos se financiarán "con fondos provenientes de un sistema de préstamos baratos para fines de defensa" que fue establecido por la Unión Europea, el cual comprende hasta 170 mil millones de dólares recaudados en los mercados de capitales.

Rutte anunció la compra de nuevos aviones Airbus y cinco drones de vigilancia

Durante la cumbre de la OTAN, una patota de representantes de 15 países miembros anunciaron una iniciativa multinacional para comprar aviones de reabastecimiento en vuelo y transporte de la empresa Airbus. Después, el propio Rutte anunció que aparte de esta propuesta, también existe "una iniciativa conjunta de cuatro países" para la compra de hasta cinco nuevos drones de vigilancia Triton.

Rutte ya había declarado a la prensa, en las vísperas de la cumbre de dos días, que se anunciarían contratos "por valor de decenas de miles de millones". Sin embargo, en el evento de hoy no se dieron cifras exactas en dólares y la presentación incluyó algunos proyectos acordados hace tiempo.