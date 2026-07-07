Cuánto gana un playero de estación de servicio en julio 2026: el salario que cobra

Cuánto cobran los playeros en julio

Los trabajadores de estaciones de servicio comenzaron a cobrar en julio una nueva escala salarial tras la última actualización paritaria del sector. El acuerdo incorporó al salario básico una suma que hasta el mes anterior se abonaba como concepto no remunerativo, lo que mejora la base de cálculo para aguinaldo, vacaciones y otros adicionales previstos por el convenio colectivo.

Con la nueva escala, el sueldo básico de un playero supera el millón y medio de pesos, aunque el ingreso final puede ser mayor según la categoría, la antigüedad y los adicionales que correspondan.

Cuánto gana un playero de estación de servicio en julio de 2026

De acuerdo con la escala vigente del Convenio Colectivo de Trabajo 521/07, un operario de playa, categoría en la que se desempeñan los playeros, percibe un salario básico de $1.545.472,32 durante julio de 2026.

A ese monto pueden sumarse adicionales por:

Antigüedad.

Presentismo.

Horas extras.

Trabajo durante feriados.

Otros conceptos previstos en el convenio.

Además, la incorporación de una suma al salario básico mejora el impacto sobre otros conceptos laborales, como el aguinaldo y las vacaciones.

Playeros: los sueldos a cobrar en julio

Cómo quedaron las escalas salariales

La actualización también fijó nuevos básicos para el resto de las categorías comprendidas en el convenio:

Encargado: $1.600.406,46.

$1.600.406,46. Administrativo: $1.569.084,68.

$1.569.084,68. Operador de servicio: $1.564.268,58.

$1.564.268,58. Operario de playa (playero): $1.545.472,32.

$1.545.472,32. Sereno: $1.541.730,26.

$1.541.730,26. Conductor: $1.535.177,25.

$1.535.177,25. Operador interior y anexos: $1.529.843,26.

$1.529.843,26. Operador auxiliar: $1.505.569,36.

Salarios con aumento en julio

Qué incluye el salario

Los valores publicados corresponden al salario básico de convenio. Por ese motivo, la remuneración mensual puede ser superior en función de la situación de cada trabajador. Entre los conceptos que pueden incrementar el ingreso figuran la antigüedad, el presentismo, las horas extras, el trabajo en días feriados y otros adicionales establecidos en el convenio colectivo. La nueva recomposición salarial busca mantener actualizadas las escalas del sector y fortalecer la remuneración básica sobre la que se calculan los restantes beneficios laborales.

Vale recordar que, además del salario básico, el convenio colectivo mantiene una serie de adicionales que incrementan el ingreso mensual de los trabajadores del sector. Los encargados, administrativos, operarios de playa, operarios conductores, operarios de interior y serenos perciben un adicional del 8% por movimiento de fondos. A su vez, todas las categorías comprendidas en el convenio cobran un 8% adicional por asistencia, calculado sobre las remuneraciones correspondientes.

Por otra parte, el artículo 11 del convenio establece un adicional por antigüedad equivalente al 2% del salario básico por cada año de servicio, para quienes registren entre 1 y 20 años de permanencia en la empresa. A partir de los 21 años de antigüedad, ese porcentaje se eleva al 3%. Asimismo, el artículo 46 bis incorpora una compensación por tolerancia horaria, equivalente al valor de nueve horas simples.