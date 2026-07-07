ICE mató a un inmigrante mexicano en Texas cuando intentaba detenerlo

La violencia de ICE, la agencia anti migratoria y represiva predilecta de Donald Trump, continúa desenfrenada. Este martes y en pleno Mundial de fútbol, un oficial acribilló y mató a un inmigrante mexicano en plena calle en Houston, Texas. La institución reconoció a Fox News que uno de sus hombres detuvo en la calle al auto del hombre minutos antes de las siete de la mañana y justificó el tiroteo porque, sostuvo, intentó atropellar al oficial.

No es la primera vez que esto sucede. Un agente de ICE detiene un auto y, cuando el conductor o un pasajero se niega a bajarse o le pregunta por qué lo detuvieron, el funcionario público abre fuego y luego culpa a la víctima de haber intentado atropellarlo. Una vez más, las autoridades anunciaron una investigación, pero la violencia de la agencia anti migratoria continúa avanzando sin freno.

La víctima fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que vivía en Estados Unidos sin papeles, según informó ICE a la cadena conservadora de noticias. Araujo, al resultar herido, fue contactado con los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron al hospital zonal donde finalmente falleció.

La explicación de ICE y cómo quedó la investigación hasta ahora

De acuerdo a un portavoz de la agencia, alrededor de las 6:50 am, una patota de agentes de ICE intentaron frenar un vehículo cerca de la esquina de Canal Street y Wayside Drive, en el barrio Magnolia Park como "parte de una operación para arrestar a un indocumentado". Según explicó, el conductor intentó evadir el arresto y por esa razón abrieron fuego contra él.

“Según la información que estamos recibiendo, el sujeto embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente de ICE, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

"El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones", señalaron al final del texto oficial. La investigación está a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El segundo mexicano asesinado por ICE en una semana

El asesinato de Salgado Araujo generó conmoción por ser el tercer caso en menos de una semana. Apenas el pasado 5 de julio, el ICE confirmó el fallecimiento del mexicano Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, quien se encontraba en el centro de detención del condado de Webb, también en el estado de Texas.

Con su deceso, se elevó a 16 el número de mexicanos muertos bajo custodia del ICE en los casi dos años del segundo mandato del presidente Trump.