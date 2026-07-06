Ángel de Brito explotó contra Juana Viale.

Ángel de Brito sorprendió a todos este lunes, al confirmar en vivo por Ángel Responde (Bondi Live) que había sido invitado por Mirtha Legrand para La Noche de Mirtha, pero que se terminó bajando. "Le pido disculpas a Chiquita, que la amo, es la número uno. Lo lamento", manifestó.

Lo que llamó la atención no fue su mera decisión de no asistir, sino el motivo detrás del faltazo: un cortocircuito muy marcado con Juana Viale, quien no habría tenido el mejor de los tratos para con los productores del conductor de LAM.

Los invitados de Mirtha Legrand para su último programa, sin Ángel de Brito.

Ángel de Brito criticó a Juana Viale

Una vez que Ángel de Brito manifestó esto, Gaby Fernandez brindó más detalles de lo que pasó y puso en autos a los espectadores: "Hace muchos días, con nuestra productora de invitados de Bondi, estamos llamando a Juana Viale para tenerla acá y contestó de manera soberbia y prepotente. No se responde así".

"No se destrata a la gente", sostuvo Ángel, tras lo cual Gaby expuso: "Si no querés venir o no podés, estás en todo tu derecho, pero hay muchas formas de responder. Paralelamente le estaban insistiendo a Ángel para que fuera al programa de Mirtha". "Me habían invitado a los dos. Le dije que sí a la productora para ir primero a lo de Mirtha y después a lo de Juana", explicó el reconocido trabajador de prensa.

A pesar de lo pactado, contó que "después tuvimos este episodio con nuestra productora", por lo cual "si Juana destrata a una persona que trabaja conmigo" decidió negarse. "Le puede decir amablemente que no puede o que no hace notas", deslizó. "Tuvo respuestas de mierda, como las que tiene Juanita, entonces dije chau", concluyó De Brito.