Trump vuelve a provocar a Meloni en vísperas de la cumbre de la OTAN

El ministro de Defensa de Italia subrayó el lunes la importancia de unas buenas relaciones transatlánticas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a provocar a su antigua aliada Giorgia Meloni, la primera ministra italiana.
Meloni acusó el mes pasado a Trump de inventar una historia sobre ella después de que el presidente estadounidense dijera a un canal de televisión italiano que ella le había "rogado" que se hicieran una foto juntos en una cumbre del G7 en Francia.
Con ambos líderes citados esta semana en una cumbre de la OTAN en Turquía, Trump pareció reavivar la disputa al publicar en Truth Social una imagen de Meloni mirándolo hacia arriba con el texto "se necesita orden de alejamiento".
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La primera ministra italiana aún no ha respondido.
"No tuve ninguna reacción (a la publicación), lo fundamental es mantener las relaciones con un aliado clave como Estados Unidos", dijo el ministro de Defensa, Guido Crosetto, a Sky TV de Italia.
"La gente va y viene, pero las relaciones permanecen", añadió.
Los políticos de la oposición fueron menos contenidos.
"Trump es un matón despreciable y de baja estofa", escribió en la red social X Carlo Calenda, líder del pequeño partido Azione, al expresar su apoyo a Meloni.
Meloni fue en otro tiempo una firme defensora de Trump y fue la única líder europea que asistió a su investidura en 2025.
Sin embargo, este año lo criticó por arremeter contra el papa León tras su condena del conflicto con Irán. Eso, a su vez, provocó una dura réplica del presidente estadounidense, que la acusó de falta de valentía.
Con información de Reuters