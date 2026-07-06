Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 6 de julio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) para la jornada de hoy lunes 6 de julio se mantienen actualizados según los valores de pizarra informados por las principales petroleras. A continuación, el detalle de los precios promedio por empresa y producto.

Precios YPF

Nafta Súper: $2048.00

Nafta Premium: $2262.00

Gasoil: $2115.00

Gasoil Premium: $2323.00

GNC: $758.72

Precios Shell

Nafta Súper: $2135.15

Nafta Premium: $2438.29

Gasoil: $2198.64

Gasoil Premium: $2498.71

GNC: $649.00

Otras estaciones

Axion Nafta Súper: $2099.00 Nafta Premium: $2429.00 Gasoil: $2189.00 Gasoil Premium: $2469.00 GNC: $550.00

Puma Nafta Súper: $2027.00 Nafta Premium: $2406.00 Gasoil: $2180.00 Gasoil Premium: $2440.00 GNC: $699.00

Gulf Nafta Súper: $1597.00 Nafta Premium: $1825.00 Gasoil: $1754.00 Gasoil Premium: $1899.00 GNC: $529.00

VOY Nafta Súper: $2030.00 Nafta Premium: $2223.00 Gasoil Premium: $2389.00 GNC: $709.00



Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.