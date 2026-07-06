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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy lunes 6 de julio

Conocé los precios de los combustibles en CABA y PBA para hoy lunes 6 de julio: YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y VOY. Nafta súper, premium, gasoil y GNC.

06 de julio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) para la jornada de hoy lunes 6 de julio se mantienen actualizados según los valores de pizarra informados por las principales petroleras. A continuación, el detalle de los precios promedio por empresa y producto.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2048.00
  • Nafta Premium: $2262.00
  • Gasoil: $2115.00
  • Gasoil Premium: $2323.00
  • GNC: $758.72

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2135.15
  • Nafta Premium: $2438.29
  • Gasoil: $2198.64
  • Gasoil Premium: $2498.71
  • GNC: $649.00

Otras estaciones

  • Axion
    • Nafta Súper: $2099.00
    • Nafta Premium: $2429.00
    • Gasoil: $2189.00
    • Gasoil Premium: $2469.00
    • GNC: $550.00
  • Puma
    • Nafta Súper: $2027.00
    • Nafta Premium: $2406.00
    • Gasoil: $2180.00
    • Gasoil Premium: $2440.00
    • GNC: $699.00
  • Gulf
    • Nafta Súper: $1597.00
    • Nafta Premium: $1825.00
    • Gasoil: $1754.00
    • Gasoil Premium: $1899.00
    • GNC: $529.00
  • VOY
    • Nafta Súper: $2030.00
    • Nafta Premium: $2223.00
    • Gasoil Premium: $2389.00
    • GNC: $709.00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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