Ver Brasil vs. Noruega en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Vinicius y Haaland se cruzan en un partidazo.

La Selección de Brasil enfrentará a Noruega este domingo 5 de julio a las 17 (horario argentino) por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo que dirige Carlo Ancelotti quiere asumir su chapa de candidato, que lo tiene principalmente por su historia. Con cinco copas del mundo en su haber (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) desde hace mucho tiempo es la selección más ganadora del certamen, pero en las últimas seis ediciones, apenas llegó a las semifinales una vez, mientras que quedó eliminado en cuartos de final en cinco ocasiones.

Del lado del conjunto nórdico, el sueño es poder hacer historia con una generación inédita de varios jugadores de calidad para el país, entre los que se destacan el goleador del Manchester City Erling Haaland, el volante creativo del Arsenal Martin Odegaard y el delantero de Atlético de Madrid Alexander Sorloth, lo que le permite proyectarse en llegar lejos en este Mundial con argumentos sólidos, basado en su gran poder de fuego.

Por dónde ver Brasil contra Noruega hoy en Argentina por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Brasil y Noruega de este domingo a las 17 (horario argentino) será transmitido por DSports, TyC Sports, Telefe, DGO, Flow, MiTelefe, TyC Sports Play y Paramount+.

Cómo llegan Brasil y Noruega a este encuentro

El "Scratch" viene de quedar primero en el Grupo C, después de sumar 7 unidades sobre 9. Primero empató 1 -1 contra Marruecos, en el segundo partido le ganó 3-0 a Haití mientras que en última instancia goleó 3-0 a Escocia, lo que le permitió quedar con mejor diferencia de gol que los africanos. Y ya en 16avos de final, venció de forma agónica por 2 a 1 a Japón, después de empezar perdiendo y en un durísimo cotejo que logró resolver.

En cuanto a Noruega, terminó segundo del Grupo I, con victorias por 4 a 1 frente a Irak y por 3 a 2 contra Senegal en un partido clave, mientras que en la última fecha decidió poner suplentes para jugar frente a Francia y lo sufrió: perdió 4 a 1. Pero en 16avos de final respondió y logró ganarle 2-1 a Costa de Marfil, en un partido que tuvo de todo, donde pudo imponerse y llegar a este cruce con Brasil que en la previa parece muy complejo para la "Canarinha".

Ancelotti busca seguir en la copa con Brasil.

El sorprendente historial adverso de Brasil frente a Noruega

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones, y Brasil todavía no ha conseguido vencer a Noruega. El historial registra dos empates y dos triunfos para el conjunto noruego. Uno de esos cruces tuvo lugar en la Copa del Mundo de 1998, durante la fase de grupos, cuando Noruega se impuso por 2-1. A pesar de esa derrota, Brasil avanzó hasta la final de aquel Mundial, donde finalmente cayó frente a Francia.