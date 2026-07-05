Franco Colapinto en vivo: largó 19° en el GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre el GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto larga 19° en el Gran Premio de Silverstone 2026 en la Fórmula 1, luego de una clasificación muy negativa. El piloto argentino de 23 años sufrió un problema en el piso del Alpine en Gran Bretaña el sábado 4 de julio y se despistó, por lo que deberá luchar desde el fondo de la parrilla como pasó en la carrera anterior en Austria. Ahora, sufrirá por la misma situación en un circuito histórico para el automovilismo mundial y es prácticamente posible que pueda cosechar puntos en el Reino Unido.

La pole position fue otra vez para el italiano y líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli, con el Mercedes. La primera fila la compartirá con el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. En tanto, desde la tercera colocación lo hará el británico Lewis Hamilton con la Ferrari, mientras que el cuarto puesto de inicio le pertenecerá al local George Russell con el otro Mercedes.

La grillla de partida del GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1

Posición Piloto Escudería Tiempo 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.111 2 Charles Leclerc Ferrari 1:28.286 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.458 4 George Russell Mercedes 1:28.481 5 Isack Hadjar Red Bull 1:28.746 6 Lando Norris McLaren 1:28.877 7 Max Verstappen Red Bull 1:28.893 8 Oscar Piastri McLaren 1:29.032 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:29.305 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:29.716 11 Gabriel Bortoleto Audi 1:29.461 12 Nico Hülkenberg Audi 1:30.076 13 Oliver Bearman Haas 1:30.501 14 Carlos Sainz Jr. Williams 1:30.623 15 Pierre Gasly Alpine 1:30.063 16 Alex Albon Williams 1:31.341 17 Esteban Ocon Haas 1:30.680 18 Valtteri Bottas Cadillac 1:31.227 19 Franco Colapinto Alpine 1:31.321 20 Sergio Pérez Cadillac 1:31.451 21 Lance Stroll Aston Martin 1:32.863 22 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.025

El resumen de la carrera de Colapinto en Silverstone

El piloto argentino de Alpine empezó bien, ya que pasó de 19° a 14° al comienzo.

Franco Colapinto corre el GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1.

Cómo ver a Colapinto hoy en Silverstone: hora, TV en vivo y streaming

La competencia final será el domingo 5 de julio de 2026 a las 11 horas de Argentina, con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (Inglaterra). La transmisión en vivo será de Disney+, DSports y DGO.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?