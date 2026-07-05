Franco Colapinto en vivo: largó 19° en el GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1

Franco Colapinto larga 19° en el Gran Premio de Silverstone 2026 en la Fórmula 1, luego de una clasificación muy negativa. El piloto argentino de 23 años sufrió un problema en el piso del Alpine en Gran Bretaña el sábado 4 de julio y se despistó, por lo que deberá luchar desde el fondo de la parrilla como pasó en la carrera anterior en Austria. Ahora, sufrirá por la misma situación en un circuito histórico para el automovilismo mundial y es prácticamente posible que pueda cosechar puntos en el Reino Unido.
La pole position fue otra vez para el italiano y líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli, con el Mercedes. La primera fila la compartirá con el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. En tanto, desde la tercera colocación lo hará el británico Lewis Hamilton con la Ferrari, mientras que el cuarto puesto de inicio le pertenecerá al local George Russell con el otro Mercedes.
La grillla de partida del GP de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Tiempo
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:28.111
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:28.286
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:28.458
|4
|George Russell
|Mercedes
|1:28.481
|5
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:28.746
|6
|Lando Norris
|McLaren
|1:28.877
|7
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:28.893
|8
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:29.032
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:29.305
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:29.716
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:29.461
|12
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:30.076
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|1:30.501
|14
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|1:30.623
|15
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:30.063
|16
|Alex Albon
|Williams
|1:31.341
|17
|Esteban Ocon
|Haas
|1:30.680
|18
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:31.227
|19
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:31.321
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:31.451
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:32.863
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:33.025
El resumen de la carrera de Colapinto en Silverstone
El piloto argentino de Alpine empezó bien, ya que pasó de 19° a 14° al comienzo.
Cómo ver a Colapinto hoy en Silverstone: hora, TV en vivo y streaming
La competencia final será el domingo 5 de julio de 2026 a las 11 horas de Argentina, con el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (Inglaterra). La transmisión en vivo será de Disney+, DSports y DGO.
¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?
- Fue 14° en Australia.
- Fue 10° en China.
- Fue 16° en Japón.
- Fue 7° en Estados Unidos (Miami).
- Fue 6° en Canadá.
- Fue 15° en Mónaco.
- Fue 10° en España (Barcelona).
- Fue 15° en Austria.