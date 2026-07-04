Colapinto tuvo un fuerte trompo en la qualy del GP de Gran Bretaña y se mostró frustrado por largar 19°

Franco Colapinto tuvo un fuerte despiste en la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, quedó 19° y mostró toda su frustración.

Franco Colapinto venía construyendo una vuelta prometedora en Silverstone, pero un trompo en plena Q1 cambió por completo su sábado en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto argentino perdió el control de su Alpine en una de las zonas más rápidas del circuito, quedó eliminado en la primera tanda de clasificación, largará desde el 19° puesto y mostró su frustración.

Lo que parecía perfilarse como una clasificación positiva para Colapinto terminó en un golpe anímico importante. El piloto argentino sufrió un fuerte despiste durante la primera tanda clasificatoria del Gran Premio británico de F1 y quedó relegado al 19° lugar de la grilla para la carrera principal del domingo en Silverstone.

La jornada había arrancado con señales alentadoras. Horas antes, Colapinto había terminado 12° en la Sprint del sábado, una carrera en la que mostró carácter, ritmo y una muy buena largada para recuperar cinco posiciones. Esa producción invitaba a pensar en una qualy más competitiva, sobre todo en un circuito que conoce bien por sus antecedentes en categorías formativas. Sin embargo, la historia cambió en apenas unos segundos, en una de las zonas más exigentes del trazado británico.

El argentino de Alpine estaba en plena mejora de su tiempo cuando perdió el control del auto en las famosas “eses” de Silverstone. El incidente no solo lo dejó fuera de pelea por un lugar en la Q2, sino que además lo obligará a remontar desde el fondo en una carrera larga, con 52 vueltas, en un contexto en el que el monoplaza francés ya venía mostrando limitaciones de rendimiento.

Cómo fue el despiste de Franco Colapinto en la clasificación del GP de Gran Bretaña

Colapinto había comenzado la Q1 con una primera vuelta de 1:31.321, un registro que lo dejaba a 0.235 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien luego avanzó hasta la Q2 y largará 12°. Ese primer intento ya había tenido un pequeño aviso: el argentino perdió algunas décimas tras pasar por encima de un piano en la entrada de la curva 14, Chapel, un detalle que lo dejaba muy al límite del corte.

Para su segundo intento, el panorama era mucho más alentador. Con neumáticos nuevos, Colapinto estaba bajando claramente su tiempo y aparecían señales concretas de una vuelta muy competitiva: los dos primeros sectores estaban en verde y hasta algunos minisectores se pintaban de violeta, lo que indicaba que estaba cerca de su mejor versión del fin de semana.

Pero en la zona de Becketts, uno de los sectores más rápidos y técnicos de Silverstone, todo se desmoronó. El Alpine se desacomodó entre las curvas 11 y 12, perdió estabilidad del tren trasero y terminó saliendo hacia el pasto. Si bien el argentino logró salvar el auto, recuperar el control y evitar un golpe, la vuelta ya estaba arruinada y su eliminación en Q1 quedó sellada. El episodio lo condenó al 19° puesto de partida, su peor clasificación de toda la temporada 2026.

La primera reacción de Colapinto llegó por radio, apenas consumado el trompo. Todavía con la bronca a flor de piel, el piloto argentino describió lo que había sentido arriba del auto: “Perdí completamente el auto. Se me fue del todo la parte trasera”, lanzó mientras volvía hacia boxes. Desde el muro, su ingeniero Stuart Barlow intentó llevar algo de calma y le explicó que, en ese momento, no detectaban ninguna anomalía clara en el monoplaza, aunque sí mencionó pequeñas variaciones en la dirección del viento.

Más tarde, en conferencia de prensa, Colapinto profundizó su análisis y dejó en claro que ni él mismo terminaba de entender qué había ocurrido. Según explicó, el comportamiento del auto fue muy distinto al de la vuelta anterior y la pérdida del tren trasero fue tan brusca como inesperada.

“Fue rarísimo. Me hizo acordar a lo de Max en Austria. Doblé y apenas giré se fue muy de golpe la parte trasera. En la vuelta anterior había tenido subviraje, pero en esa no tuve nada de grip atrás. No entiendo por qué. Habrá que mirar la data”, explicó el pilarense, todavía desconcertado por lo sucedido.

La escena posterior en el box mostró con claridad el impacto emocional del momento. Las cámaras captaron a Colapinto tomándose la cabeza dentro del cockpit una y otra vez, mientras intentaba procesar una clasificación que se le había escapado de las manos cuando parecía tener margen para avanzar. Incluso, unos minutos más tarde, todavía fastidioso, apartó una cámara de la transmisión oficial que se había acercado para enfocar su reacción.

Un Alpine inestable, el gran problema de fondo en la Fórmula 1

Más allá del error o del imprevisto puntual en Silverstone, la clasificación de Colapinto volvió a dejar al descubierto un problema de fondo para Alpine en esta temporada de Fórmula 1. Tanto el argentino como Pierre Gasly ya venían advirtiendo que el A526 no se siente cómodo en clasificación, especialmente cuando el auto debe ir al límite con una puesta a punto más agresiva.

Después de la Sprint, Colapinto había sido muy claro al explicar por qué el monoplaza se vuelve más difícil de manejar a una vuelta que en ritmo de carrera. El argentino apuntó a un fenómeno que lo condiciona especialmente en clasificación: el bouncing, es decir, el rebote constante del auto al ir tan bajo y tan exigido aerodinámicamente.

“En qualy, con el auto tan bajo y yendo al límite, tenía muchísimo bouncing. Se sentía muy nervioso, como un mouse demasiado sensible. No te daba estabilidad ni confianza en el ingreso a la curva. En carrera, al ir un poco más lento, eso mejora”, detalló en declaraciones previas al incidente.

Gasly, por su parte, también fue crítico con el rendimiento del equipo. El francés remarcó que Alpine hoy está un paso atrás de Racing Bulls y que la falta de velocidad complica cualquier aspiración de pelear por puntos con regularidad. “Tenemos que encontrar la manera de ser más rápidos. Hoy no tenemos el ritmo para pelear con ellos”, resumió tras la actividad del sábado.

Ese contexto explica por qué el trompo de Colapinto no puede analizarse de forma aislada. El argentino cometió el error o sufrió la pérdida de control, sí, pero dentro de un auto que viene mostrando comportamientos muy sensibles, especialmente en circuitos veloces y técnicos como Silverstone.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026 de F1 con Colapinto