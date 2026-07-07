Para que sirven los paneles de espuma de poliestireno.

El moho en las paredes es una molestia común que va más allá de lo visual: puede deteriorar muebles y cualquier objeto apoyado sobre superficies frías y húmedas. En los últimos meses, una técnica que utiliza paneles de poliestireno expandido (EPS) se volvió tendencia en redes sociales por su capacidad para frenar la condensación y reducir la aparición de hongos en el hogar.

El procedimiento consiste en cubrir la pared afectada con placas de EPS, un material liviano y sencillo de instalar que actúa como aislante térmico. De esta manera, la superficie evita estar tan fría y reduce la condensación del vapor de agua ambiental, que es el principal causante de la proliferación de moho.

El moho suele aparecer en las paredes más frías, especialmente en espacios con poca ventilación o cerca de ventanas antiguas. Esto se debe a un fenómeno físico: cuando el vapor de agua del aire entra en contacto con una superficie mucho más fría, se genera condensación, formando gotas que crean el ambiente ideal para que los hongos crezcan.

Habitaciones con cabeceros pegados a las paredes, baños sin ventilación y espacios con paredes exteriores son los sitios donde este problema es más frecuente. La diferencia de temperatura entre la pared y el aire interior es la clave que mantiene el ciclo, aun después de limpiar y pintar.

Cómo funciona el poliestireno expandido para evitar el moho

El poliestireno expandido funciona como un excelente aislante térmico gracias a su estructura compuesta en un 98 por ciento por aire en celdas cerradas, lo que dificulta el paso del calor y ayuda a equilibrar la temperatura superficial. Al reducir el contraste térmico, el vapor de agua tiene menos posibilidades de condensarse. Además, el EPS es no higroscópico, es decir, no absorbe agua, lo que dificulta aún más la formación de moho sobre el panel mismo.

En la práctica, la técnica es simple: se colocan paneles de EPS, por ejemplo de 30 milímetros de espesor, directamente sobre la pared con un adhesivo adecuado. Luego se refuerza la estructura con cinta de malla y se termina con un acabado decorativo, como papel pintado. Esto permite incluso instalar un cabecero modular sin que toque la pared expuesta a humedad.

Sin embargo, es fundamental detectar el origen de la humedad antes de aplicar esta solución. El aislamiento con poliestireno expandido solo es útil cuando el moho se debe a la condensación causada por paredes frías en contacto con vapor de agua. Si la humedad proviene de filtraciones, fugas o fallas de impermeabilización, el EPS no solucionará la causa y la mancha reaparecerá.

Por eso, los expertos aconsejan primero reparar cualquier filtración o problema estructural y luego aplicar el aislamiento térmico para tratar la condensación y evitar que vuelva el moho. Los ambientes donde más sentido tiene esta técnica son aquellos con problemas de condensación, como dormitorios con cabeceros pegados a la pared, baños sin ventilación y habitaciones con paredes exteriores frías.