Un informe realizado una ONG reveló que los desempeños obtenidos por alumnos de los niveles socioeconómicos más altos, tanto en las materias Lengua como Matemática, son mejores que aquellos estudiantes de niveles más bajos. También existen disparidades entre las jurisdicciones donde se encuentre el estudiante, con los desempeños en la ciudad de Buenos Aires y Chaco como dos polos opuestos.

Un informe realizado por la organización Argentinos por la Educación analizó los resultados del operativo Aprender 2025, difundidos recientemente por la Secretaría de Educación de la Nación. Entre los puntos destacados por el informe, llamado "Aprender 2025: resultados de 6° grado para la primaria argentina" se encuentran las brechas según el nivel socioeconómico.

"Los resultados para el total del país muestran que tanto en Lengua como en Matemática los desempeños obtenidos por alumnos de los niveles socioeconómicos (NSE) más altos son mejores que aquellos de nivel socioeconómico más bajos", señala el informe.

Según la ONG, el 89% de los alumnos del último año de primaria del nivel socioeconómico alto tuvieron "al menos satisfactorio" en la materia Lengua. Mientras que en el nivel medio el porcentaje fue 76%, en el más bajo fue de apenas el 67%. "Persiste una brecha de 22 puntos porcentuales entre el quintil más alto (89%) y el más bajo (67%)", se indica.

Pese a esto, el informe también señala que hubo una recuperación en Lengua respecto de 2023 en todos los niveles. "Los resultados de 2025 muestran una mejora respecto de 2023 en todos los niveles o quintiles, más marcada en los más bajos: el NSE más bajo pasa de 52% a 67% y el más alto de 81% a 89%", remarcan.

Por otro lado, en Matemática, el 73% de los alumnos con mejor posición socioeconómica se ubicaron "en los dos mejores niveles de desempeño", mientras que en el medio el valor fue 53% y en el más bajo 43%. "Al igual que en Lengua, los cinco grupos mostraron una recuperación respecto a 2023, aunque la distancia entre el nivel más bajo y el más alto sigue siendo significativa, de 30 puntos porcentuales", planteó la ONG.

La desigualdad geográfica

Además de la desigualdad económica, del estudio se desprenden diferencias en cuanto a la ubicación de los estudiantes. Al comparar los resultados de alumnos de distintas provincias, la brecha es aún más grande en Matemática que en Lengua.

Las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con buen desempeño en Matemática son la ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%). En el otro extremo, se ubican Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%), según el estudio.

En Lengua, mientras los distritos con buen desempeño son la ciudad de Buenos Aires (88,1%), Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%), en el lado opuesto se encuentran Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%).