Quién es el presidente de la República Árabe de Egipto

Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto desde 2013. (Crédito de fotografía: AFP)

Egipto, una de las civilizaciones más antiguas del planeta, despierta fascinación por su milenaria historia y su profunda riqueza cultural a orillas del río Nilo. En esta ocasión, el gigante norteafricano vuelve a capturar la atención del mundo no por la arqueología, sino por su presencia en el Mundial de Norteamérica 2026. Los "Faraones", como se conoce popularmente a su selección nacional, se preparan para enfrentar a la selección de Argentina en un choque de estilos y pasiones que trasciende lo estrictamente deportivo. Este encuentro futbolístico sirve para hacer una lectura sobre cómo funciona la política en Egipto, quién dirige a su ciudadanía y qué situaciones atraviesa el país.

Abdel Fattah al-Sisi: el poder detrás de El Cairo

Al frente de esta nación de más de cien millones de habitantes se encuentra el presidente Abdel Fattah al-Sisi, un exmariscal de campo que asumió el cargo formalmente en 2014 tras liderar el derrocamiento del islamista Mohamed Morsi un año antes. La inclinación política de el-Sisi se define como un nacionalismo laico y fuertemente centralizado, ligado a las fuerzas armadas del país, que actúan como el pilar institucional.

Durante su mandato, el líder egipcio ha priorizado la macroeconomía y la seguridad interna por encima de la apertura democrática. Su administración se ha caracterizado por el desarrollo de colosales infraestructuras públicas, entre las que destaca la construcción de la Nueva Capital Administrativa en el desierto y la ampliación del Canal de Suez, proyectos que buscan modernizar el país, atraer inversiones y generar empleo para una juventud en constante crecimiento. Además, se le atribuyen decenas de miles de presos políticos que han sido oposición de su gobierno.

Uno de sus posicionamientos políticos más visibles se relaciona con el conflicto que mantiene Israel hacia Palestina, pues Egipto comparte frontera con las dos naciones. El mandatario ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza a través de las fronteras egipcias.

Abdel Fattah al-Sisi, líder político de Egipto. (Crédito de foto: La Sexta)

¿Cómo es la cultura política de Egipto?

Por otro lado, la cultura política de Egipto ha experimentado una profunda transformación en la última década. Tras el torbellino de la Primavera Árabe en 2011, que derrocó la autocracia de tres décadas de Hosni Mubarak, el país vivió un breve y convulso experimento democrático que encumbró a los Hermanos Musulmanes. No obstante, la polarización social y la crisis institucional propiciaron el regreso del liderazgo militar de la mano de el-Sisi.

En los últimos diez años, el sistema político se ha consolidado bajo un régimen donde la disidencia está severamente restringida, los medios están bajo estricta supervisión estatal y la narrativa oficial prioriza el orden público ante el temor de caer en el caos de otros vecinos regionales. Así, mientras sus futbolistas corren tras el balón en este Mundial, Egipto se presenta ante el planeta como un Estado estricto, en donde su líder busca proyectar fortaleza a través de sus decisiones.