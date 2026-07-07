Alerta por suspensión del tren Sarmiento y Mitre: cuándo es y hasta qué fecha

Las líneas de trenes Sarmiento y el ramal Tigre del Mitre no funcionarán durante el fin de semana largo, entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio, por obras de infraestructura. Fuentes oficiales de Trenes Argentinos informaron que continuará la readecuación del tendido de vías del ramal Tigre, entre los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López, y en el tramo desde el paso a nivel Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde en el barrio porteño de Núñez.

En este sentido, indicaron que también se restaurará el paso a nivel Belgrano en la misma zona. Hasta el momento, se renovaron integralmente 32 kilómetros de vías en el ramal, se intervinieron 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

La empresa estatal consideró "urgente" las obras, a raíz de que los durmientes y rieles tienen más de 40 años de antigüedad, están muy deteriorados y la traza cuenta con sectores donde los trenes circulan actualmente a velocidad precautoria, lo que genera demoras y cancelaciones en el servicio.

La medida alcanza al tramo eléctrico del Sarmiento entre Once y Moreno, mientras que los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos seguirán funcionando con sus frecuencias habituales.

Las obras en el ramal Tigre del Mitre

En el ramal Tigre del Mitre, las tareas se centran en la readecuación del tendido de vías y la restauración de pasos a nivel. Según trascendió, la renovación de los durmientes y rieles es prioritaria debido a su estado de deterioro, que afecta la seguridad y la puntualidad del servicio.

Los trabajos incluyen la intervención en sectores clave como los cruces a nivel San Martín e Yrigoyen, en Vicente López y el paso a nivel Belgrano, en el barrio porteño de Núñez. La empresa estatal destacó que estas obras son parte de un plan de mantenimiento integral que busca recuperar la infraestructura ferroviaria y garantizar un servicio más seguro y eficiente para los pasajeros.

Las obras en el Tren Sarmiento

Trenes Argentinos Infraestructura realizará obras en los sistemas de cables y obras civiles en estaciones para garantizar la seguridad, mejorar la operación de las formacioes y recuperar la infraestructura ferroviaria.

Las tareas consisten en el recambio de los aparatos de vías en Caballito; el acondicionamiento de señales en Liniers; la modernización de las mesas de mando de las cabinas y cambios que opera en las estaciones de Castelar, Haedo y Moreno; y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Asimismo, se efectúa la puesta en valor integral de las estaciones Morón y Ramos Mejía. En ambos casos se están adecuando las instalaciones -edificios principales, baños e ingresos-, se renuevan los andenes y se actualizan los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación. La empresa estatal recomendó a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y utilizar medios de transporte alternativos durante los cuatro días de interrupción.

Alternativas para los pasajeros

Durante los cuatro días de suspensión, los pasajeros del Sarmiento y del ramal Tigre del Mitre deberán utilizar medios de transporte alternativos, como colectivos de las líneas que recorren los mismos trayectos o el servicio del Tren Roca, que conecta la zona sur del conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. También se recomienda consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos para conocer el estado del servicio y cualquier modificación de última hora.

La empresa estatal indicó que, una vez finalizados los trabajos, el servicio retomará su funcionamiento habitual, y destacó que estas intervenciones son necesarias para garantizar la seguridad operacional y mejorar la calidad del servicio en dos de las líneas ferroviarias más importantes del país.