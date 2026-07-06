El PP abre la puerta a un gobierno de coalición con la derecha dura de Vox para las próximas elecciones

El Partido Popular (PP), la principal fuerza de la centroderecha española, ratificó este lunes que su estrategia de cara a las próximas elecciones generales sigue siendo la de conformar un gobierno en solitario. Sin embargo, la conducción partidaria flexibilizó su postura y defendió abiertamente la posibilidad de sellar una coalición con Vox n caso de que los votos no les alcancen para lograr el control total del Parlamento.

El vocero nacional del PP, Borja Sémper, ofreció una rueda de prensa en la sede central del partido tras la reunión del comité de dirección. Al ser consultado sobre si el compromiso del candidato Alberto Núñez Feijóo de gobernar sin aliados era real o apenas una expresión de deseos, Sémper fue tajante al señalar que no se puede "condenar al PP a que gobierne solo únicamente cuando tiene mayoría absoluta", calificando esa exigencia de sus rivales como "antidemocrática".

"El futuro de España podemos garantizarlo mejor gobernando en solitario. Lo que sucede es que necesitamos que los ciudadanos nos avalen en ese compromiso y nos den más apoyo en las urnas", argumentó Sémper, reconociendo con "humildad" que todavía están lejos de esa meta.

Esta postura va en sintonía con las últimas declaraciones del propio Núñez Feijóo, quien había asegurado recientemente en una entrevista televisiva que, si bien su meta es un Ejecutivo monocolor, "aceptará" lo que dictaminen los españoles en las urnas. Feijóo rechazó "demonizar" a Vox por tratarse de la tercera fuerza política del país, aunque aclaró que cualquier acuerdo programático con el espacio de Santiago Abascal respetará una serie de "líneas rojas" institucionales.

Para calmar las aguas y convencer al electorado moderado, el PP exhibe como garantía su reciente experiencia en el mapa regional español. Sémper destacó que, desde que Feijóo asumió la conducción nacional, el partido encadenó diez victorias electorales consecutivas en diferentes distritos y comicios europeos, logrando formar gobierno en 16 comunidades autónomas (provincias).

En cuatro de esas regiones (Extremadura, Aragón, Castilla y León, y la estratégica Andalucía), el PP debió pactar programas de gestión con Vox para poder desplazar al socialismo. "Ahora nos toca demostrarles a los españoles que esos acuerdos ofrecen estabilidad, progreso y mejoras reales en las condiciones materiales de vida de los ciudadanos. Necesitamos un tiempo para evidenciarlo, pero estamos convencidos de que así será", concluyó el vocero.

Con información de EuropaPress.