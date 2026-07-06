Eduardo Feinmann sorprendió al hablar sobre su salud al aire de su programa: "Estoy"

Eduardo Feinmann contó por qué se quedó sin voz el fin de semana.

Eduardo Feinmann sorprendió a los oyentes de Radio Mitre al revelar el motivo por el que salió al aire con la voz afectada. El periodista contó que pasó todo el fin de semana siguiendo el Mundial 2026, alentando distintos seleccionados según los cruces, y aprovechó para celebrar las eliminaciones de Brasil y México.

Al comenzar su programa, Feinmann explicó entre risas el origen de su problema de voz: "Estoy medio roto de la voz por gritar algunos goles". Luego precisó que la afonía fue consecuencia de los festejos durante los distintos partidos disputados el fin de semana. "Desde el viernes vengo gritando goles", comentó.

En ese sentido, hizo referencia al apoyo que fue cambiando de selección según los rivales del certamen. "Son los mismos argentinos que eran paraguayos y ayer eran noruegos", dijo, en alusión a los hinchas que alentaron primero a Paraguay y luego a Noruega para enfrentar a los rivales de la Selección Argentina. "A mí me pasó lo mismo. Yo también fui paraguayo un día, fui argentino el viernes y fui noruego el fin de semana", agregó.

Eduardo Feinmann contó por qué se quedó sin voz el fin de semana.

La chicana de Feinmann tras las eliminaciones de Brasil y México

El conductor aprovechó para lanzar una ironía contra dos de los seleccionados que quedaron eliminados del torneo. "No te digo que fui inglés pero me alegré mucho porque los mexicanos quedaron afuera", expresó.

Finalmente, cerró con una frase que rápidamente llamó la atención de sus compañeros: "Qué alegría Brasil afuera. Brasil afuera, México afuera. Dos menos, estos no joden más".