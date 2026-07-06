Carlos Maslatón reveló la desconocida mentira de Milei a los argentinos: "Jamás".

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei con un duro mensaje publicado en su cuenta de X. En esta oportunidad, cuestionó la política monetaria y fiscal de la administración nacional y aseguró que la cantidad de pesos en la economía aumentó de manera considerable desde el inicio de la gestión libertaria.

A través de sus redes sociales, Maslatón sostuvo que el Gobierno expandió la cantidad de pesos y acusó tanto al presidente como al ministro de Economía, Luis Caputo, de ocultar esa situación.

En su publicación, el analista afirmó: "Hay 4,5 veces más pesos que en diciembre de 2023. Caputo y Milei son una máquina de falsificar moneda". Además, cuestionó el discurso oficial sobre la política económica y sostuvo que las autoridades "le mienten a la opinión pública y se mienten ellos mismos".

Maslatón también rechazó la forma en que, según su visión, el Gobierno mide la cantidad de dinero existente en la economía. "Pretendieron ignorar que moneda son billetes, depósitos y toda la deuda en pesos de corto plazo más intereses que crean el BCRA o la Tesorería", escribió en la red social.

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El supuesto equilibrio fiscal

En el mismo mensaje, el abogado puso en duda uno de los principales ejes del discurso económico del oficialismo: el equilibrio de las cuentas públicas. "Jamás tuvieron equilibrio ni superávit fiscal alguno", aseguró Maslatón, quien en reiteradas oportunidades manifestó diferencias con la estrategia económica impulsada por Javier Milei y Luis Caputo.