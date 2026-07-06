La investigación por la muerte de Sofía Devries, la chica de 23 años que falleció durante una salida de buceo en Puerto Madryn, tendrá un nuevo avance en la Justicia. Thiago Nahuel Pocovi, el instructor de la empresa Freediving Patagonia y responsable de la embarcación en la que se llevó adelante la actividad, será imputado en la jornada del lunes por el delito de homicidio culposo.

La audiencia comenzó a las 10.30 y está a cargo de la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. El acusado participará de manera virtual, ya que actualmente reside en la provincia de Buenos Aires.

La hipótesis que plantea la Fiscalía

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Chubut, los hechos ocurrieron el 16 de febrero durante una inmersión en aguas profundas en el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu. Pocovi, el instructor certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), guiaba a un grupo de siete buceadores.

La Fiscalía, representada por el fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos, establece que la inmersión arrancó a pesar de que las condiciones de visibilidad eran muy reducidas, lo que impedía la supervisión directa sobre todos los buceadores.

Según la hipótesis de la fiscalía, en esas circunstancias Sofía Devries y su pareja quedaron sin control directo al llegar al fondo. Allí, la chica comenzó a manifestar signos de malestar, se retiró el regulador y, durante el intento de asistencia de su compañero, quedó sin suministro de aire, lo que provocó su fallecimiento por ahogamiento.

La autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia por sumersión y desestimó la intervención de terceros. El cuerpo fue hallado tras varios días, después de un fuerte perativo de búsqueda realizado por la Prefectura Naval en la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.

Qué se debatirá en la audiencia

La imputación establece que el instructor actuó de manera distinta a la que dictan los protocolos y las normas de seguridad que regulan el buceo recreativo. Por ello, la conducta de Pocovi fue calificada de manera provisoria como homicidio culposo, una figura que contempla los casos en que una persona causa la muerte de otra por imprudencia, negligencia o por incumplir las tareas de cuidado a su cargo.

Durante la audiencia, la Fiscalía le comunicará formalmente al imputado los hechos que se le atribuyen y solicitará la apertura de la investigación penal preparatoria. Con esta instancia inicia la etapa destinada a la recolección de pruebas para una eventual acusación y futuro juicio oral.