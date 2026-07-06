La reacción de Franco Colapinto por la maniobra de Pierre Gasly que pudo arruinarle la carrera: “Inaceptable”

Colapinto terminó delante de Gasly en Silverstone.

La cita en el Circuito de Silverstone tuvo una jornada polémica para Alpine este domingo después del desencuentro que tuvieron Franco Colapinto y Pierre Gasly en la largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El piloto argentino había largado del decimonoveno lugar y no tardó en ponerse detrás de su compañero, que salía decimoquinto y trataba de ganar posiciones contra el Haas de Oliver Bearman para cuando llegó el pilarense.

Fue justo en el momento en el que el piloto galo intentó rebasar al británico cuando le cerró el paso a Colapinto, que tuvo que salirse de la pista en plena curva para evitar un accidente con su compañero. Como era de esperarse, la maniobra de Gasly no le gustó nada al argentino, que hizo notar su enojo cuando se comunicó con su ingeniero por la radio para quejarse del accionar del francés.

“¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me encerró”, lanzó Franco por la radio, donde recibió la respuesta de Stuart Barlow del otro lado: “Vamos, cabeza abajo, amigo. Estaba siendo una situación apretada contra vos”. Si bien el mensaje del ingeniero de Alpine tenía como objetivo calmar al pilarense, lo cierto es que no surtió efecto, ya que la respuesta consiguiente mostró todavía más claramente la indignación del piloto.

“¡No amigo, se movió en el frenaje! ¡Qué está haciendo, casi chocamos!”, agregó Colapinto, reclamando el accionar de Gasly, un tema que escapaba a Barlow, que no tiene vínculo profesional con el francés más allá de pertenecer al mismo equipo. “Okey amigo, concentrémonos acá, no hay nada que podamos hacer”, agregó el ingeniero tratando de calmar nuevamente al argentino, que se limitó a cerrar el tema diciendo: “¡Es inaceptable!”.

Cabe mencionar que Colapinto también fue consultado sobre el incidente una vez finalizada la carrera, aunque el argentino se negó a dar muchas explicaciones sobre lo sucedido y pidió que cada uno saque sus propias conclusiones viendo los videos. “No sé, vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca, lo hablaremos después”, respondió “Fran” ante la consulta de Juan Fossaroli de ESPN.

El argentino quedó noveno y el francés décimo.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1 en 2026?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Allí se desarrollará el Gran Premio de Bélgica por la décima fecha entre el 17 y 19 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.