Tras el fallo por desmontes ilegales, Basterra apuntó contra Paoltroni: "Tiene que pagar"

Luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa ratificara la multa superior a los $101 millones contra el senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, por desmontes ilegales en la provincia, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP), Luis Basterra, respaldó la decisión judicial y aseguró que el legislador libertario "tiene que pagar porque ha cometido un delito".

"Esperemos que pague porque ha cometido un delito, ha atentado contra lo que son los recursos naturales, cuya preservación está prevista en la Ley Nacional de Bosques", enfatizó el legislador justicialista al referirse a la resolución judicial que confirmó la sanción ambiental impuesta por el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa.

En ese sentido, Basterra explicó que la infracción atribuida a Paoltroni fue detectada por organismos nacionales en el marco de los controles previstos por la legislación ambiental y recordó que el proceso culminó con una sanción aplicada por la Provincia. "Es una infracción que no fue detectada por la provincia porque no le corresponde; la detección la hace el Estado nacional, consecuentemente es denunciado y termina siendo condenado como cualquier ciudadano que rompe la ley", sostuvo.

El diputado también cuestionó que el senador haya intentado ampararse en sus fueros parlamentarios para evitar el pago de la multa. "Llegamos al extremo, a la ignorancia supina que tiene este pseudo representante de los formoseños, que plantea sus fueros políticos para no pagar una deuda de una cuestión personal", expresó el legislador nacional.

Durante la entrevista, Basterra además vinculó el caso con el escenario político nacional y cuestionó al Gobierno de Javier Milei. En ese marco, Basterra hizo referencia a la investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que "estamos ante una derecha que ha venido a saquear a la Argentina". También afirmó que el endeudamiento externo y la entrega de los recursos naturales forman parte de un mismo modelo económico impulsado por el oficialismo nacional.

Qué resolvió la Justicia en la causa contra Paoltroni

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa confirmó recientemente la sentencia de primera instancia y ratificó que Francisco Paoltroni deberá afrontar el pago de una multa superior a los $101 millones, más la actualización correspondiente, intereses y costas judiciales, por infracciones a la normativa ambiental derivadas de desmontes ilegales realizados entre 2017 y 2018.

En un extenso fallo, el tribunal rechazó todos los planteos presentados por la defensa del senador libertario, entre ellos los argumentos de prescripción, inconstitucionalidad e inmunidad parlamentaria. Los jueces sostuvieron que la condición de legislador nacional no constituye un impedimento para ejecutar una deuda originada en una sanción administrativa.

La causa se originó a partir de infracciones a la Ley Nacional de Bosques Nativos (N.º 26.331), que establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental y prohíbe desmontes en zonas de alto valor ecológico. Con esta resolución, la Justicia dejó firme la validez del proceso impulsado por el Estado provincial y habilitó la continuidad de la ejecución fiscal para el cobro de la sanción.