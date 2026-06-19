Carlos Maslatón reveló el peor "invento" de Manuel Adorni: "Él no"

Carlos Maslatón reveló el peor "invento" de Manuel Adorni.

Las explicaciones de Manuel Adorni sobre sus supuestas inversiones en bitcoin siguen generando repercusiones. Esta vez fue Carlos Maslatón quien salió a cuestionar públicamente el relato del jefe de Gabinete y aseguró que las cifras que mencionó durante una entrevista televisiva no resisten un análisis básico. Durante una entrevista en El Nueve, el abogado y analista financiero puso en duda las declaraciones que Adorni brindó recientemente sobre su vínculo con las criptomonedas.

"Vos hablaste de la entrevista con Del Río que tuvo él. Del Río no sé si arregló el reportaje o qué, o no sabe nada del tema. Vamos a hacer de cuenta que puede ser cualquiera de las dos cosas", comenzó diciendo Maslatón.

Luego explicó que las declaraciones del jefe de Gabinete podían ser refutadas con facilidad. "Esas declaraciones de Adorni eran fácilmente desacreditables. Porque él habla de dos momentos. Él habla de un momento del 2013 o 2014, que ahí compró bitcoins, y después salta al año 2017 o 2018 donde tira cinco operaciones que se las pasaron, las tuvo que leer", sostuvo.

Carlos Maslatón reveló el peor "invento" de Manuel Adorni.

Cuánto dinero debería tener Adorni si hubiera dicho la verdad

Maslatón afirmó haber realizado cálculos a partir de los números mencionados por Adorni y llegó a la conclusión de que las cifras no coinciden. "Esas cinco operaciones, yo saqué las cuentas con los números que él dio, le tienen que haber dejado 61 mil dólares. Obviamente son inventadas, pero también son inventadas que en el 2013 o 2014 compró, porque si compró... Además habló de 200 mil dólares; si compró por 200 mil dólares en ese año, tiene que tener 50 millones de dólares", señaló.

Para el referente liberal, las explicaciones del funcionario presentan demasiadas inconsistencias. "Es todo un invento. Es más. Yo te diría que fue mal asesorado", afirmó y remató: "Fue muy mal asesorado. Él no conoce del tema".