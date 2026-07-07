Entradas Acru en Argentina 2026: fecha de cuándo toca en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias

Acru anuncia gira por Argentina. (Crédito de foto: Lucía Olmos)

Luego de un año consagratorio marcado por el lanzamiento de su disco YAMAEL y un imponente show en el Complejo C Art Media, Acru anunció su esperado Tour Argentina 2026. Tras una exitosa recorrida internacional durante el año pasado, el reconocido rapero regresará a las rutas nacionales en un formato mano a mano junto a su histórica dupla, DJ Haze, con una propuesta diseñada para vivir el rap en su máxima expresión.

Esta nueva travesía federal promete una experiencia intensa, dinámica y cargada de diferentes climas, donde convivirán el agite, el pogo y los momentos más introspectivos. Las entradas para presenciar este recorrido, que transitará por una gran cantidad de provincias tras varios años de ausencia en algunas plazas, ya se encuentran a la venta en el sitio oficial del artista.

Shows y fechas confirmadas

21/08. Rosario - Sala de las Artes (Festival Nuevo Vigente)

22/08. Córdoba - Club Paraguay (Festival Nuevo Vigente)

10/09. San Juan - Mamadera

11/09. San Luis - Comuna

12/09. Mendoza - Foxy

19/09. Zona Norte, Bs As. (Pendiente a Anunciar)

10/10. Santa Fe - Estación Belgrano (Festival Harlem)

16/10. Centenario, Neuquén - La Vieja Estación

Acru presenta su show en vivo. (Crédito de foto: Lucía Olmos)

17/10. General Roca, Río Negro - Cuatroveinte

18/10. Bariloche, Río Negro - Magic

24/10. Monte Grande, Buenos Aires - Teatro Greison

30/10. Salta - Midtown

31/10. Tucumán - La Gesta Cultural

05/11. Río Gallegos, Santa Cruz - Pueblo Chico

07/11. Río Grande, Tierra del Fuego - Level

08/11. Ushuaia, Tierra del Fuego - Náutico

13/11. Comodoro Rivadavia, Chubut - Coronados

14/11. Puerto Madryn, Chubut - Ceferino Namuncurá

Fechas de la gira de Acru por Argentina. (Crédito de imagen: ACRU)

Acru: de las plazas a los escenarios

Nacido bajo el nombre de Agustín Cruz en Tucumán y criado en Buenos Aires, el MC de 29 años inició su trayectoria en las plazas de la escena independiente hacia 2014, logrando una enorme visibilidad en la legendaria competencia de freestyle El Quinto Escalón. Su transición de las batallas de improvisación a los estudios de grabación consolidó una de las obras más respetadas del hip hop en español por la calidad de su prosa.

En su discografía destacan el influyente álbum debut El origen (2017), el consagratorio Anonimato (2018), el ambicioso e instrumental El don (2023) y el reciente proyecto conceptual YAMAEL (2025). Con este último trabajo audiovisual de diez canciones, producido junto a Luigi Navarro y Yesan, el artista reafirmó su madurez lírica al profundizar en las contradicciones humanas desde una estética oscura y cinematográfica que ahora trasladará a los escenarios.