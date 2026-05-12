Entradas para Homer el Mero Mero en el estadio Malvinas Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

El rap argentino se prepara para vivir uno de los hitos más importantes del año. Homer el Mero Mero, una de las figuras más respetadas y auténticas del género, confirmó que se subirá al escenario del estadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Buenos Aires, el próximo octubre, en el marco de su ambiciosa gira mundial "Resurrección Tour".

Homer el Mero Mero por primera vez en el estadio Malvinas Argentinas en 2026

Homer el Mero Mero se subirá por primera vez al escenario del Malvinas Argentinas el próximo 17 de octubre. Será un reencuentro histórico, tras un profundo proceso de transformación personal y una evolución que él mismo define como "un renacimiento". Homer llega por primera vez a este emblemático recinto con una propuesta particular: un show acompañado por su propia orquesta sinfónica.

Homer el Mero Mero tocará el próximo 17 de octubre en Buenos Aires

Esta "Resurrección" no es solo un concierto, sino un espectáculo integral que promete combinar la crudeza del rap que marcó a toda una generación con la sofisticación de una puesta en escena inédita. El tour, que ya ha recorrido Paraguay, Uruguay y diversas provincias argentinas, se extenderá por más de 40 fechas a través de Latinoamérica y Europa, incluyendo países como México, Colombia, España y Chile.

"Esta gira llega en un momento en el que la necesitaba. Siento que nos va a hacer muy bien tanto a mí como al público volver a encontrarnos", expresó el artista sobre este nuevo capítulo en su carrera. En ese sentido, expresó: "Tenía muchas ganas de volver a ver a mis Bardero$, de recorrer mi país, de tocar en el interior, en el sur y en el norte".

Entradas para Homer el Mero Mero en el estadio Malvinas: precios y cómo comprar

La venta general de entradas para Homer el Mero Mero en octubre ya se encuentra disponible en la página oficial de All Access. El precio de las entradas varía de acuerdo a la ubicación: