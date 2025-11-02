Acru llenó de energía el Complejo C y se despidió "por un tiempo" de Buenos Aires

Acru llenó de energía el Complejo C Art Media.

El rapero Acru se presentó en el Complejo C Art Media y le entregó a su público un show para el recuerdo, por la energía que se creó, por la lista de temas y por los invitados que subieron al escenario. Durante todo el recital se mostró agradecido por el apoyo que recibió a lo largo de su carrera y, en este momento puntual, por la voluntad de las personas de comprar una entrada a pesar de la crisis económica.

El evento en el espacio cultural porteño comenzó minutos antes de las 20, con la presentación del grupo Wanline, que funcionó como telonero y, con su actitud y carisma, le aplicó la primera dosis de energía a la sala, que se iba copando de seguidores de Acru.

Como estaba anunciado, la jornada fue especial desde el arranque: el rapero argentino presentó en una pantalla el Throw Up #5, un EP que hará de continuidad de los cuatro anteriores sesiones Throw Up y que todavía no se estrenó. El material inédito que se vio constó de cinco temas, cada uno más atrapante que el anterior.

El recital de Acru

Poco después de las 21, Agustín Cruz dio inicio a su show, el último que dará en la Ciudad de Buenos Aires "por un largo tiempo", según se encargó de aclarar en varios pasajes de la noche. El primer tema fue Padre Nuestro, que comparte con YSY A en su último álbum, "Yamael, la ambición". Luego, siguió con el Throw Up #2, uno de los más aclamados y con una frase que sintetiza su carrera: "Tocamos en spots podridos de Baires, las manos al aire; tocamos en lugares chetos de Baires, las manos al aire; tocamos pa' cuatro en una sala vacía, las manos al aire; sold out, salas ardidas, y las manos estaban al aire". Donde tocó, siempre tuvo el apoyo de su gente.

La lista de temas de Acru en el Complejo C Art Media.

En el primer momento que se tomó para hablar y agradecer, hizo hincapié en el apoyo de su público, que compró las entradas a pesar de la mala situación económica del país. A lo largo de su presentación, les agradeció a sus músicos, a su equipo y a sus padres, los más ovacionados de la noche. Además, contó que todo el recital en el Complejo C Art Media sería grabado para su publicación.

La lista de canciones fue ideal: recorrió toda su carrera, con canciones del último disco pero con puntos álgidos cuando hizo temas icónicos, como Estuve Ahí, Trono y el cierre con Román, El Origen y D1sparo. El pico de energía en el lugar se dio cuando cantó Monoblock, la letra que cuenta todo lo que transpiró para llegar hasta donde está y cuya grabación de estudio no está publicada: solo se puede escuchar en diferido la histórica versión del tema que hizo en Groove, cuando lo presentó años atrás. Pero también hubo amor y ternura, cuando presentó en vivo un tema inédito junto a su novia, Dandáa, que se estrenará el año que viene.

Además de la energía, la interpretación y las letras, lo que queda claro en cada recital de Acru es el respeto con el que actúa y que le es retribuido, en este caso por los invitados de primera calidad: dijeron presente emblemas del género, como Akapellah, T&K, Wos y Neo Pistea. Sin dudas, el show del rapero tucumano le dio el cierre perfecto a los conciertos en Buenos Aires, donde no se presentará en el corto plazo.