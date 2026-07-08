La banda argentina que no deja de crecer: Bandalos Chinos conquista Europa

La expansión internacional de Bandalos Chinos sigue sumando capítulos. Luego de consolidarse como una de las bandas más influyentes de la escena indie latinoamericana, el grupo anunció una ambiciosa gira por Europa que incluirá presentaciones en ciudades donde nunca antes habían tocado y su participación en algunos de los festivales más importantes del continente.

El tour marcará el debut de la banda en países como Reino Unido, Alemania, Italia, Dinamarca y Suiza, con fechas confirmadas en Londres, Berlín, Milán, Copenhague y Zúrich. Además, el sexteto formará parte de eventos de gran prestigio como el Montreux Jazz Festival, uno de los encuentros musicales más reconocidos del mundo, junto con los festivales españoles Rio Babel, FIB y La Mar de Músicas, además de una presentación en la emblemática sala Razzmatazz de Barcelona.

La gira llega después de una intensa actividad en Latinoamérica, donde recientemente participaron del festival Fuerza Natural en Ecuador y encabezaron el cartel de Selvámonos en Perú. Ahora, la banda lleva su propuesta a nuevos escenarios europeos, reafirmando el crecimiento que viene experimentando en los últimos años.

Tras su paso por Europa, Bandalos Chinos continuará su agenda en México con shows en Puebla, Toluca y Tlalnepantla, para luego desembarcar en Estados Unidos con una serie de presentaciones en la costa oeste y una participación destacada en el histórico festival Outside Lands, en San Francisco.

Cuándo toca Bandalos Chinos en Buenos Aires

De regreso en Argentina, el grupo ofrecerá un show especial el próximo 21 de agosto en Complejo C Art Media, donde presentará una propuesta renovada para sus seguidores locales. La agenda también incluye fechas en Montevideo, Córdoba, San Luis y Mendoza, donde serán parte del Festival de la Cerveza.

La segunda mitad del año continuará con una fuerte apuesta en Chile. Allí realizarán una gira nacional que incluirá una pequeña residencia artística en Blondie, una de las salas alternativas más importantes de Santiago, además de conciertos en Viña del Mar y Frutillar.

Bandalos Chinos llega al Complejo C Art Media el próximo 21 de agosto.

Mientras recorren escenarios de distintos continentes, los integrantes de Bandalos Chinos ya trabajan en nuevo material. La banda confirmó que se encuentra grabando canciones que formarán parte de su próximo álbum, dando continuidad al gran momento creativo que atraviesa el grupo.

Ese presente quedó reflejado en Vándalos, su cuarto disco de estudio lanzado en 2025. Producido junto a Fermín Ugarte, el álbum representó una nueva etapa para la banda, con una propuesta más madura y ambiciosa que les valió dos nominaciones a los Latin Grammy en las categorías Mejor Álbum Pop Rock y Mejor Canción Alternativa por El Ritmo. Además, actualmente cuentan con nominaciones a los Premios Gardel como Mejor Álbum Grupo Pop y Mejor Canción Pop.

El impacto de Vándalos también se vio en los escenarios. Gracias a ese trabajo, Bandalos Chinos logró presentarse en recintos emblemáticos como el Movistar Arena de Buenos Aires, agotó entradas en el Auditorio Nacional de México y llevó su música a salas de referencia como el Teatro Caupolicán de Chile, el Royal Center de Bogotá y La Riviera de Madrid.