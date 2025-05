Cómo Bandalos Chinos se animó a romper su propia fórmula: "Queríamos desconcertar".

Nos encontramos en una librería-café de Almagro, ese barrio porteño que todavía conserva la mezcla justa entre ruido y refugio. Goyo Degano (voz) llega con el paso calmo de quien no está apurado pero sí enfocado, y antes de sentarse a la mesa ya tiene un libro en la mano que acaba de comprar, algo de narrativa que quizás lo acompañe entre vuelos y salas de ensayo, según él mismo confiesa. "Durante las giras perdemos muchas cosas", asegura desolado y recuerda el día que se olvidó una campera de su novia en el aeropuerto: "Me quería matar", agrega entre risas.

Iñaki Colombo (guitarra), más reservado, se suma con una sonrisa tranquila. Hace apenas unas horas que anunciaron su gira mundial, la más ambiciosa hasta ahora, que los llevará a recorrer Centroamérica, México, Estados Unidos, España, varias provincias argentinas y el Movistar Arena de Buenos Aires el 14 de agosto. "Y todo -dicen, café de por medio- por Vándalos (2025)", su nuevo disco. Un álbum que llega después de tres años de silencio discográfico y que, para sorpresa de muchos, es quizás el más arriesgado, íntimo y distinto de todo su repertorio.

Bandalos Chinos acaba de lanzar 'Vándalos', su álbum más disruptivo hasta el momento.

Mientras Almagro late suave afuera, adentro se va cocinando una conversación donde no faltan reflexiones sobre el cansancio de las giras, el vértigo de lo nuevo y el desafío de crecer en un contexto cultural que no siempre acompaña. El ritmo, corte principal del álbum, fue solo la primera pista para despistar. Lo que vino después es una obra que deja en claro que Bandalos Chinos no está en piloto automático. Está en otra etapa.

Cuando salió El Ritmo muchos creímos que el disco iba a ir por esa línea, pero en realidad predominan las baladas y las canciones de amor. ¿Qué pasó en estos tres años entre El Big Blue (2022) y Vándalos (2025)?

- Goyo: Uy, pasó de todo, casi la chocamos (se ríe). Fueron años muy intensos desde la salida de El Big Blue, que coincidió con una primavera post-pandémica y pudimos viajar a muchos lugares nuevos con nuestra música. Veníamos haciendo entre 60 y 70 shows por año, mucho viaje. Y el año pasado nos dimos cuenta que teníamos que frenar un poco, obligados por el cansancio. Queríamos grabar, pero no teníamos ni la energía ni las ganas. Tuvimos que hacer un proceso interno, mentalizarnos y alinearnos para entrar al estudio. Finalmente pudimos hacerlo en junio del 2024.

¿Por qué eligieron trabajar con Fermín Ugarte después de haber hecho tres discos con Adán Jodorowski? ¿Cómo se dieron cuenta de que él podía encajar con ustedes?

- Iñaki: Hubo muchas charlas. Al principio no sabíamos qué tipo de productor necesitábamos. Cada uno proponía algo distinto, hasta que alguien mencionó a Fermín y, sorprendentemente, estábamos todos alineados. Nos juntamos a comer un asado, hablamos de música, procesos creativos, y hubo conexión.

- Goyo: Aún así, hasta que no entras al estudio no sabés si va a funcionar. La primera canción que hicimos con él fue Una Señal. También probamos con Bernie y con él, e hicimos una o dos sesiones y dijimos: "Es esta". Hubo un click instantáneo. Después, el proceso fue muy ameno, intenso, pero lo disfrutamos mucho. Además, como él viene de otro género, nos pareció divertido. Sentimos que era un buen match, aprendimos mutuamente.

El Ritmo es sin dudas la canción menos Bandalos Chinos del álbum. ¿Cómo surge y por qué decidieron sacarla como primer sencillo?

- Iñaki: La idea fue sorprender, dar una piña en la cara, como decir: "Estamos de vuelta." Después de tres años de silencio discográfico, queríamos agitar el avispero.

- Goyo: Queríamos desconcertar, y claramente funcionó. La canción fue una idea de Chapi (Salvador Colombo, tecladista), que empezamos a desarrollar en el estudio. Terminó la jornada y sentimos: "Acá hay algo". Nos marcó un rumbo. Aunque terminó siendo un borde del disco, no representa todo el álbum. Mentira también tiene una onda más electrónica, pero el disco en sí es bastante ecléctico.

Ya llevan 15 años como banda y la última vez que hablamos me recomendaron una canción de Winona Riders. ¿Qué piensan de esta nueva escena post-pandémica? ¿Qué están escuchando?

- Iñaki: Winona nos parece un bandón. Cada vez que podemos, los vamos a ver. Nos gusta su actitud, medio irreverente, con arrogancia divertida.

- Goyo: Six Sex también nos produce mucha admiración, es una locura lo que genera. Siempre aparecen nuevas camadas de artistas que hacen cosas sorprendentes y está buenísimo.

¿Y cómo ven el crecimiento de su camada? Aquel indie pop-rock que era el under del 2012.

- Goyo: Es tremendo el crecimiento. De repente nos cruzamos en festivales en Colombia con todas estas bandas y pensamos: "Wow, hace 10 años estábamos tocando en Matienzo". Está buenísimo ver cómo esta generación está cruzando fronteras, representando a Argentina, y conquistando escenarios grandes acá también.

Cuéntenme sobre el show en el Movistar. ¿Cómo se están preparando?

- Goyo: Hay mucha expectativa. Es un salto. Además, en un momento de crisis, no es fácil vender entradas. Musicalmente también es un desafío: hay disco nuevo, hay que armar un repertorio nuevo. Queremos llevar la impronta del disco al vivo. Fermín se va a sumar como parte de la banda. Hay mucho trabajo por hacer.

Bandalos Chinos se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el próximo 14 de agosto.

Mencionaron que es un momento difícil a nivel país. ¿Qué opinan de lo que está pasando con la cultura?

- Goyo: Es malísimo. El peor escenario posible. No nos gusta que se instale la idea de que los artistas somos algo malo para la sociedad. Nos estigmatizan, nos persiguen. Participamos de festivales organizados por el Estado que nos permitieron llegar a provincias donde de otro modo no podríamos haber tocado. Son oportunidades que no deberían desaparecer.

¿Y qué piensan sobre que los músicos se expresen políticamente desde el escenario o a través de sus canciones?

- Iñaki: Cada cual tiene que expresarse como quiere y donde quiere. No necesariamente hay que hacerlo, pero si uno lo siente: adelante. No decir nada también es una forma de expresión.

