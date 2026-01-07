Gobierno de Ecuador dice que la justicia española dejó libre a peligroso criminal

FOTO DE ARCHIVO-Consecuencias de la ola de violencia en Ecuador

El Gobierno de Ecuador dijo el miércoles que la autoridad judicial ‍española liberó ⁠a un líder criminal, que había sido arrestado en octubre del 2024 acusado de terrorismo, mientras Quito esperaba concretar su extradición.

España autorizó el año pasado la extradición de William Jofre Alcívar Bautista, conocido como "Negro Willy" o "Comandante Willy", presunto ‌líder del grupo criminal Los ⁠Tiguerones, siempre que Ecuador ⁠garantizara su seguridad bajo custodia.

"La autoridad judicial decide dejar libre a un terrorista ‍en territorio español, eso debería elevar la preocupación entre los ⁠ciudadanos que viven ‌en España", dijo el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, a periodistas, en Guayaquil.

"Hemos enviado los documentos, pero seguían extendiendo el pedido ‌de más ‌información, con el fin de dejarlo libre en territorio español", agregó.

Alcívar fue arrestado en territorio español en 2024, acusado de liderar ​un violento atentado contra una cadena de televisión ecuatoriana meses antes a su captura, pero habría sido liberado en España al no cumplirse con el requisito solicitado al Gobierno ecuatoriano.

Ecuador también lo ‍acusa de colocar coches bomba, asesinatos y tráfico de drogas.

Reimberg añadió que el Gobierno trabaja, a través de la cancillería ecuatoriana, para recapturar al presunto líder ​criminal y sea enviado al Ecuador.

Tras el ataque al canal de televisión, el ​presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las bandas criminales que operan ⁠en el país, a las que calificó de grupos terroristas.

Con información de Reuters