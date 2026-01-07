Vuelve el teclado tipo BlackBerry a los celulares: cómo es el nuevo dispositivo

La nostalgia por los teléfonos con teclado físico, icónica de la era BlackBerry, tomó protagonismo nuevamente en el CES 2026 con la presentación de un nuevo smartphone que revive esa experiencia tradicional de escritura. Este dispositivo apuesta por un teclado QWERTY físico bajo la pantalla táctil, pensado para quienes prefieren una respuesta táctil al escribir mensajes, correos o notas sin renunciar a capacidades modernas como 5G, sistema Android y cámara actualizada.

El anuncio busca atraer a una audiencia que extraña la precisión y ergonomía de los teclados físicos, combinada con las ventajas de los smartphones contemporáneos.

El regreso del teclado físico

Los teclados físicos fueron un sello distintivo de los smartphones antes de que las pantallas táctiles dominaran el mercado. Este nuevo modelo recupera esa experiencia con una fila completa de teclas QWERTY bajo el panel principal, ofreciendo escritura más rápida y cómoda para mensajes largos, emails o chat profesional.

A diferencia de los teclados táctiles, el teclado físico permite retroalimentación táctil real y reduce errores de tipeo para usuarios acostumbrados a esta modalidad.

Características principales del dispositivo

Aunque el teclado físico es el centro de atención, el teléfono no descuida los componentes modernos necesarios para competir en el mercado actual:

Sistema operativo Android : con acceso a apps y servicios actuales.

Conectividad 5G : navegación y datos móviles de alta velocidad.

Pantalla táctil principal : para interacción moderna y consumo multimedia.

Cámara trasera y frontal actualizadas : para fotos, videos y videollamadas.

Diseño ergonómico: pensado para equilibrar teclado físico y pantalla táctil.

Este enfoque híbrido combina lo mejor de dos mundos: la familiaridad del teclado físico y la versatilidad de un smartphone moderno.

Por qué puede interesar

Aunque los teclados físicos desaparecieron en gran parte de los dispositivos actuales, hay usuarios que valoran la precisión, velocidad y sensación táctil de las teclas reales, algo que no siempre logra la escritura en pantalla. Para profesionales que redactan correos extensos, periodistas o quienes prefieren teclados tangibles, este nuevo dispositivo puede representar una alternativa atractiva dentro de un mercado saturado de pantallas completas sin teclado.

¿Una tendencia o una excepción?

Si bien es demasiado pronto para decir si otros fabricantes seguirán esta corriente, la presentación en un evento de la magnitud del CES 2026 sugiere que sí existe interés por parte de una parte del mercado en revivir características clásicas con propuestas modernas. El éxito de esta fórmula dependerá de cómo se integre la experiencia del teclado con el resto de funciones y de la recepción entre usuarios que valoran tanto la nostalgia como la funcionalidad actual.

El regreso de un teclado físico tipo BlackBerry en un smartphone moderno es una mezcla de nostalgia e innovación práctica: recupera una forma de escribir que muchos extrañan, mientras conserva lo esencial de los móviles actuales. Queda por verse si este tipo de dispositivos tendrá un impacto duradero o si será una propuesta de nicho atractiva solo para cierto perfil de usuario.