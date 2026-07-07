Periodista de TyC Sports se emociona en vivo.

Después de la agónica clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto, la postal más emotiva no llegó desde la cancha, sino desde las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con el pitazo final todavía resonando, los jugadores de la Selección subieron a las gradas para reencontrarse con sus familias, que los habían acompañado durante todo el partido pese a la angustia de haber estado dos goles abajo. Abrazos, lágrimas y gestos de alivio se mezclaron en una escena que las cámaras de TyC Sports no dejaron pasar, en medio del delirio por una remontada que parecía imposible apenas minutos antes. Varios futbolistas, ya en el vestuario, compartieron después esas mismas imágenes en sus redes sociales, agradeciendo el acompañamiento de sus familias durante todo el Mundial.

Lombardi no pudo contener la emoción

Mientras la señal mostraba esas imágenes, quien no pudo sostener la compostura fue Gustavo Lombardi, ex futbolista y hoy periodista del canal. Con la voz quebrada, le habló a su compañero de transmisión, Ariel Rodríguez: "Tremendo, me estoy poniendo a llorar ahora". La emoción lo superó frente a cámara, en un momento que rápidamente se viralizó entre los hinchas que seguían la cobertura desde sus casas.

Lombardi no se guardó nada y explicó qué fue lo que lo conmovió tanto: "Están todos los que te bancaron, la verdad que me emociona". La frase resumió el clima de un plantel que, tras estar dos goles abajo, protagonizó una remontada histórica de la mano de goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sobre el final del partido.

Un Mundial de emociones a flor de piel

La escena de Lombardi se sumó a una jornada cargada de lágrimas también dentro del campo: tanto Messi como Lionel Scaloni se quebraron tras el pitazo final, visiblemente superados por la tensión del partido y el peso de seguir con vida en la competencia.

El propio entrenador reconoció después, en conferencia de prensa, que los jugadores lo apodaron "la llorona" por la emoción con la que vive cada partido de este Mundial. Argentina, ahora en cuartos de final, esperará el sábado en Kansas City al ganador entre Colombia y Suiza para seguir con su camino hacia el título.