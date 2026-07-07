Con el alma: el festejo desaforado de Messi en el empate de Argentina.

Lionel Messi anotó un gol fundamental para la remontada de la Selección Argentina, que encaminó la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026, y lo gritó como nunca lo hizo en toda su carrera. Después de recibir la asistencia de Gonzalo Montiel y soltar un zurdazo furioso para vencer al arquero Mostafa Shobeir Oufa, el capitán de la 'Albiceleste' salió corriendo hacia uno de los córners festejando y saltando con mucha emoción.

Esta celebración no fue casual: Argentina sufrió durante gran parte del partido y llegó a estar dos goles por debajo en el marcador. Tras el descuento de Cristian Romero, el tanto de la 'Pulga' en el minuto 83 del encuentro reavivó la ilusión de la clasificación a pesar de que los dirigidos por Lionel Scaloni no habían jugado un buen partido; una vez consumada la victoria, Messi se emocionó hasta las lágrimas y sus compañeros lo levantaron por el aire para reconocerle que, incluso a sus 39 años, sigue siendo emblema y referente de la selección.

La emoción de Scaloni después del triunfo de Argentina: "No puedo"

Tras el agónico triunfo ante Egipto, el técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, expresó su emoción en las entrevistas posteriores. Tras estar dos goles abajo, los capitaneados por Lionel Messi se pusieron 3-2 en el final del encuentro, que los depositó en cuartos de final de la Copa del Mundo.

"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado, que grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir", afirmó, emocionado, el técnico argentino en una de las entrevistas posteriores, que no pudo finalizar por la emoción.

El resumen de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

En el primer tiempo, la "Albiceleste" tuvo el dominio casi absoluto del desarrollo pero le faltó lo más importante: el gol. A Lionel Messi le atajaron un penal, el capitán pegó un tiro libre en el palo y hubo otras dos situaciones claras: una de Julián Álvarez y otra de Alexis Mac Allister de cabeza.

En ambas se lució el arquero Mostafa Ahmed. Para colmo, la única que tuvo Egipto fue gol, cuando Yasser Ibrahim le ganó en el salto a Lisandro Martínez y marcó el 1-0 a los 15 minutos. El conjunto de Scaloni se fue al descanso 0-1.

En el complemento, el VAR le anuló el segundo tanto al elenco africano por una falta previa a Lisandro Martínez, aunque a los 22 apareció Mostafa Ziko para el 2-0 transitorio. Sobre el final, llegaron los goles argentinos: el descuento fue de Romero, el empate fue de Messi y Enzo Fernández puso el 3-2.