Una comedia romántica para una tarde en casa: cuál es la película que todos ven en Netflix

Mensajes de voz para Isabelle es una de las películas más vistas de Netflix.

Una de las películas más vistas de Netflix es una comedia romántica perfecta para un momento de descanso en casa. Se trata de Mensajes de Voz para Isabelle, una producción que hibrida la comedia romántica con el drama, fue escrito y dirigido por la cineasta Leah McKendrick.

El filme, cuyo lanzamiento global se concretó a través de la plataforma Netflix el 19 de junio de 2026 con una recepción crítica predominantemente favorable, cuenta con un elenco liderado por Zoey Deutch, Nick Robinson y Ciara Bravo. La trama argumental sigue a Jill, una aspirante a pastelera radicada en San Francisco que trabaja bajo las directivas de un riguroso jefe de cocina.

Para procesar el duelo tras el fallecimiento de su hermana Isabelle -quien residía en Austin y convivía con fibrosis quística-, la protagonista adopta el hábito de emitir mensajes de voz al antiguo abonado telefónico de la difunta. La línea, no obstante, ha sido reasignada a Wes, un corredor inmobiliario texano que, al escuchar las grabaciones de forma anónima, se involucra en los pormenores de la vida de Jill, incluyendo sus ambiciones profesionales y sus interacciones afectivas con otros hombres.

El conflicto se traslada de escenario cuando Wes viaja a San Francisco bajo un pretexto laboral y localiza a Jill en las inmediaciones del puente Golden Gate. A partir de ese encuentro presencial, ambos establecen un vínculo directo, mientras la mujer ignora que su interlocutor es el receptor de sus mensajes privados.

Mensajes de voz para Isabelle.

La génesis del proyecto se remonta a 2019, período en el que la firma Sony planificaba una versión inicial encabezada por Hailee Steinfeld y bajo la dirección de Sharon Maguire. Tras una reestructuración de los derechos y la producción, Netflix asumió el desarrollo en mayo de 2025, oficializando a McKendrick, Deutch y Robinson en los roles principales.

El rodaje de la cinta se llevó a cabo en la ciudad de Vancouver, Canadá, a partir de julio de 2025, completando el reparto un mes después con la incorporación de figuras como Nick Offerman, Lukas Gage, Harry Shum Jr. y Gil Bellows.

Elenco completo de Mensajes de voz para Isabelle