Inesperado comentario de Feinmann sobre Messi tras el triunfo de la Selección Argentina: "Sos”

La reacción de Feinmann luego de enterarse que Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras la victoria de Argentina en octavos de final.

Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 8 tantos tras la victoria de Argentina en octavos de final, seguido de cerca por Kylian Mbappé y Erling Haaland con 7 goles cada uno, y Harry Kane con 6 anotaciones. En ese sentido, Eduardo Feinmann expresó su emoción frente a esto.

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 está más peleada que nunca tras los octavos de final. Lionel Messi lidera la tabla con 8 goles, luego de marcar ante Egipto, y además alcanzó un récord histórico de 21 tantos en Copas del Mundo.

Muy cerca aparecen Kylian Mbappé, con 7 goles y 2 asistencias, Erling Haaland, también con 7 goles, y Harry Kane, que suma 6. Si hay empate en la tabla de goleadores, la FIFA dará el premio al jugador con más asistencias y, si sigue igualado, al que haya disputado menos minutos.

La reacción de Eduardo Feinmann ante la victoria de Lionel Messi

Luego de que el campeón del mundo sufriera durante el complicado partido contra la selección de Egipto para octavos de final, lograron dar vuelta el partido gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. En ese sentido, Lionel Messi se convirtió, hasta el momento, en el máximo goleador del Mundial.

Frente a este hecho que genera orgullo y alegría en millones de argentinos, el periodista Eduardo Feinmann compartió la tabla de goleadores del Mundial 2026 en su cuenta de X y expresó: “Sos lo más Leonel! Qué grupo de jugadores. Qué orgullo”.

Ahora, la Selección Argentina jugará los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo sábado 11 de julio a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra el ganador del próximo partido entre Colombia vs. Suiza.