A la sombra del Mundial, comunidades vulnerables de Vancouver temen las redadas y los registros

Varias personas se congregan en una acera de la calle Hastings, en el barrio Downtown de Vancouver, antes del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Qatar.

El Mundial ha traído brillo a Vancouver, pero mientras la ciudad del oeste de Canadá intenta mostrar su mejor cara al mundo, ‌algunos vecinos afirman que también ha ‌dado lugar a redadas matutinas y a lo que describen como una actuación policial más agresiva hacia las personas sin hogar y con problemas de drogas.

La mañana del reciente partido de dieciseisavos de final entre Suiza y Argelia, las personas que dormían en tiendas de campaña y en los bancos del parque Oppenheimer, no muy lejos del estadio BC Place, contaron que el personal municipal las ​despertó temprano durante una ⁠redada que se desarrolló mucho más rápido de lo habitual.

"Estábamos ahí sentados ‌con una lona, y de repente aparecieron cuatro camionetas junto con ⁠una gran máquina municipal, y en 10 ⁠minutos ya tenían a la policía justo detrás", explicó Harley "Two Dogs" Ransom a Reuters durante una visita al parque.

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"Empezaron a despejar el parque y a echar a ⁠todo el mundo, despertándolos, echándolos y quitándoles sus cosas".

Vancouver tiene problemas de ​larga data con el consumo de drogas y la ‌falta de vivienda. El crack, las metanfetaminas y ‌el fentanilo abundan y en la ciudad hay personas encorvadas o tumbadas ⁠en el suelo, inconscientes por una mezcla de fentanilo y sedantes.

Para algunos, las redadas y los desalojos son un temor cotidiano que se ha intensificado por el Mundial.

"Hay muchas más redadas, por lo que la gente ve cómo los ​trabajadores municipales les ‌tiran todas sus cosas a la basura", dijo Samona Marsh, quien vive en la zona y trabaja con varias organizaciones locales, y que también es consumidora de drogas.

El Comité Organizador de la Copa del Mundo de Vancouver y el Ayuntamiento explicaron a Reuters en una ⁠respuesta por escrito que la normativa municipal permite "que las personas sin hogar pasen la noche en los parques, pero las tiendas de campaña y otras estructuras deben desmontarse y las pertenencias recogerse para que el parque siga siendo accesible para todos en el día".

La portavoz del Departamento de Policía de Vancouver, Megan Lui, declaró a Reuters que se había incrementado la presencia policial en toda la ciudad con motivo del Mundial.

"Nuestros ‌despliegues han sido mayores, pero hemos estado colaborando con el ayuntamiento para atender a las poblaciones vulnerables", afirmó.

"No confiscamos nada a menos que se trate de un arma ilegal o una sustancia prohibida, sino que simplemente ayudamos a la ciudad de Vancouver a limpiar las calles".

En su respuesta a Reuters, el comité organizador local y ‌el ayuntamiento afirmaron que el personal que se relacionaba con las personas sin hogar lo hacía con un enfoque "basado en prácticas que tienen en cuenta el trauma y se ‌centran en la persona", ⁠algo que, según los residentes, no siempre pasa.

"Es un momento muy estresante, cuando te quitan las drogas, las tiran al suelo ​y las pisotean, y lo mismo ocurre con los utensilios para el consumo", afirmó un consumidor de drogas que se hace llamar Aero.

Con información de Reuters