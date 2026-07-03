Netflix volvió a captar la atención de los seguidores de las producciones surcoreanas con "Mi némesis con aires de realeza", una comedia romántica con elementos de fantasía que rápidamente se ubicó entre las series más vistas de la plataforma en varios países.

Protagonizada por Lim Ji-yeon, la ficción combina viajes en el tiempo, humor y una historia de amor marcada por el choque entre dos épocas. De sólo 14 episodios, reúne una puntuación de 7,7 sobre 10 en IMDB, destacando sus transiciones y giros de escena a cargo de Han Tae-seob.

¿De qué trata "Mi némesis con aires de realeza"?

La historia gira en torno a Kang Dan-sim, una temida villana de la era Joseon que es condenada a muerte. Sin embargo, su destino cambia de forma inesperada cuando despierta en la Seúl actual dentro del cuerpo de Shin Seo-ri, una actriz con una carrera discreta. En ese nuevo contexto deberá adaptarse a una sociedad completamente distinta mientras intenta encontrar una forma de cambiar su destino.

Durante ese proceso conoce a Cha Se-gye, el heredero de un poderoso conglomerado empresarial. La relación entre ambos comienza marcada por los enfrentamientos y las diferencias, pero poco a poco evoluciona hacia un vínculo que mezcla romance, humor y situaciones propias del género fantástico.

La serie está protagonizada por Lim Ji-yeon, reconocida internacionalmente por su participación en el éxito "La gloria". La acompañan Heo Nam-jun y Jang Seung-jo, además de un reparto integrado por Kim Min-seok, Lee Se-hee y Kim Hae-sook.

Creada por Han Tae-sub, Kim Hyun-woo y Kang Hyun-joo, la producción cuenta con 14 episodios y estrenó sus primeros capítulos en mayo de 2026. Desde entonces se mantuvo entre los contenidos más vistos de Netflix en distintos países.

Durante la presentación de la serie, Lim Ji-yeon explicó que eligió el proyecto porque buscaba alejarse de los papeles oscuros que había interpretado en los últimos años. "Quería hacer algo brillante y animado", indicó la actriz.

Ficha técnica de "Mi némesis con aires de realeza"